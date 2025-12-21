Caporaso, appuntamento con la solidarietà: Christmas Box in dono alla Fondazione Figli di Maria 

Anche quest’anno il gruppo Caporaso, leader nel settore nocciole, rinnova l’appuntamento con la solidarietà e dona 30 Christmas box con prodotti alimentari di alta qualità fra cui salumi, frutta secca, taralli tipici napoletani, torrone e nocciole, alla Fondazione Famiglia di Maria presieduta da Anna Riccardi, per portare un sorriso ai ragazzi della comunità che ha sede a San Giovanni a Teduccio a Napoli.

“Siamo grati al gruppo Caporaso per il loro contributo – afferma Anna Riccardi – perché la generosità non solo riscalda i cuori ma crea anche legami di solidarietà fondamentali per la nostra comunità. Donare è un gesto di grande valore perché offre supporto e speranza a chi ne ha bisogno. Ma la profonda gratitudine di chi riceve genera un circolo ancora più virtuoso di amore e condivisione che ci unisce tutti in un abbraccio collettivo. In un momento in cui è essenziale tendere la mano al prossimo – conclude la presidente – Caporaso ha dimostrato cosa significa essere parte di una comunità solidale”. “Siamo noi a ringraziare la Fondazione Famiglia di Maria – aggiunge Severino Caporaso, AD del gruppo Caporaso –per la meritoria e meravigliosa attività di sostegno a chi ha bisogno, realizzata da tempo, quotidianamente, con impegno, passione, determinazione e amore per il prossimo. E’ un progetto che mi emoziona. Siamo un’azienda 2.0 che vuole e che sa unire sapori lontani come il the Matcha giapponese con sapori tradizionali campani come la nostra tipica nocciola. Vogliamo essere al passo con i tempi seguendo i nuovi trend, senza però dimenticare le nostre valorose origini. Ecco perché la nostra Christmax Box vuole innovare la tradizione senza perderla di vista: regalarla o riceverla in dono significa fare un tuffo nel passato ma in chiave moderna, con prodotti natalizi non solo dal ‘gusto’ di alta qualità ma anche dal ‘sapore’ di condivisione di valori, di racconti e vicinanza che questo periodo sa regalare. Il momento in cui a fine pasto si sbucciano nocciole e arachidi – conclude Caporaso – è quello in cui si celebra la sacralità della famiglia, si ricordano le vecchie storie e si amplifica il valore di donare a chi ha più bisogno: l’obiettivo della nostra campagna, è portare sorrisi dove non sempre ci sono motivi per farli”.

Caporaso ha abbinato alla Christmas box, nella sua offerta natalizia, novità come il Pandoro alla crema di ‘the matcha’, realizzato in collaborazione con Vergani, e ha riproposto il mezzo panettone di cioccolato, variante natalizia del celebre ‘mezzo uovo’, eccellenza dell’azienda che ben si identifica come cadeau da portare a tavola in famiglia per condividere insieme un dolce diverso dagli altri, eppure riconosciuto come di tendenza in tutta Italia.

LA STORIA

Caporaso Group rappresenta l’ultimo tassello di una evoluzione arrivata alla terza generazione. L’azienda nasce da un marchio storico del 1960, fondato da Severino Caporaso, negli anni diventato leader di mercato nei settori nocciole, creme spalmabili, frutta secca, prodotti derivati, ricoperti al cioccolato, esotici e semi, con l’obiettivo di garantire un livello qualitativo di eccellenza attraverso il riutilizzo delle materie prime a costi contenuti. Tutti i processi produttivi avvengono internamente all’azienda che attua così una filiera completa.

L’azienda nasce a Casamarciano in una terra fertile di nocciole, confinante con Avella (terra della nocciola avellana mortarella di cui Caporaso è grande trasformatrice). Cresce negli anni ’60 e 70′ grazie alle grandi disponibilità di materia prima, trasformata ed inviata al Nord Italia e in Europa.

I nipoti del fondatore Severino, e cioè Felice e Severino jr. nel 2014 danno vita a Caporaso group con l’inizio di un business diverso, simile in parte a quello iniziale ma che fa del “salto” generazionale il punto di maggior forza con un approccio diverso al mercato.

Grazie alle numerose esperienze di lavoro in multinazionali, Felice e Severino spostano il focus del vantaggio competitivo del settore da chi intermedia sul mercato ai diretti produttori come loro, eliminando così “ponti” e andando diretti al fruitore finale.

Negli ultimi anni il gruppo Caporaso ha compiuto passi importanti quali la registrazione del marchio, l’ampliamento del portafoglio che oggi ha più di 150 referenze; l’inserimento nel comparto gelateria e pasticceria di una creazione di creme premium, e la proiezione sul mercato internazionale con la partecipazione alle principali fiere di settore mondiali.

Una delle vision del gruppo Caporaso è eliminare i prodotti “da prezzo” per fornire prodotti artigianali e di qualità in una versione fresca e innovativa. Da questo concept è nato uno dei simboli del gruppo, il celebre “uovo a metà” nocciolato, ripieno di dragees di ogni specie dalle nocciole alle mandorle, arachidi, cereali o chicchi di caffè.