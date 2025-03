Caporaso Group, successo per la serata-evento a Villa Minieri

Più di 350 persone per la serata-evento a Villa Minieri a Nola organizzata da Caporaso, azienda agroalimentare di eccellenza nel settore nocciole per celebrare l’amatissimo “Mezzo uovo Caporaso”. Una serata all’insegna del divertimento e della condivisione fra musica, live show di Ciro Corcione e presentazione delle novità di quest’anno – fra prodotti e volti – per il lancio ufficiale delle iniziative per Pasqua 2025.

Hanno partecipato alla serata, dopo i saluti istituzionali di Pasquale Sommese (già assessore e consigliere regionale) e Clemente Primiano (sindaco di Casamarciano), special guest esperti di food come Jana Foodporn e Francesco Corrado, oltre al giornalista Lorenzo Crea. Ha condotto la serata Enzo Agliardi. Presenti numerosi imprenditori e professionisti fra io quali Maria Grazia Galeotafiore, numero uno della catena Conad di zona ed esclusivista per la vendita del mezzouovo nell’agro nolano. Partner della serata Ufficio01, agenzia marketing multi-category che segue Caporaso nella digital activation sia come presenza online che come vendita via marketplace sui www.caporaso.shop.

LA STORIA

Caporaso Group rappresenta l’ultimo tassello di una evoluzione arrivata oramai alla terza generazione. L’azienda nasce da un marchio storico del 1960, fondato da Severino Caporaso, cresciuto negli anni e diventato leader di mercato nei settori nocciole, creme spalmabili, frutta secca, prodotti derivati, ricoperti al cioccolato, esotici e semi, sempre con l’obiettivo di garantire un livello qualitativo di eccellenza attraverso il riutilizzo delle materie prime a costi contenuti. Tutti i processi produttivi, in particolar modo quelli riguardanti la sgusciatura e trasformazione delle nocciole e dei relativi semilavorati, avvengono internamente all’azienda che attua così una filiera praticamente completa.

L’azienda nasce a Casamarciano in una terra fertile di nocciole, confinante con Avella (terra della nocciola avellana mortarella di cui Caporaso è grande trasformatrice). Cresce negli anni ’60 e 70′ grazie alle grandi disponibilità di materia prima, trasformata ed inviata al Nord Italia e in Europa.

I nipoti del fondatore Severino, e cioè Felice e Severino jr. nel 2014 aprono una nuova pagina della storia imprenditoriale di famiglia e danno vita a Caporaso Group, che vede nel marchio storico l’inizio di un business diverso, simile in parte a quello iniziale ma che fa appunto del “salto” generazionale il punto di maggior forza con un approccio diverso al mercato.

Caporaso era stato fino quel momento un marchio molto conosciuto soprattutto dagli addetti ai lavori, avendo quasi sempre lavorato in conto terzi o per grandi brand. Ecco perché, grazie alle numerose esperienze di lavoro in multinazionali, Felice e Severino creano nel 2014 una brand identity con uno storytelling ben preciso, e spostano il focus del vantaggio competitivo del settore da chi intermedia sul mercato ai diretti produttori come loro, eliminando qualsiasi “ponte” e andando diretti al fruitore finale.

Negli ultimi undici anni sono stati compiuti passi importanti: è stato registrato il marchio del gruppo, allargato il portafoglio (che al momento conta più di 150 referenze, poco più della metà delle quali di diretta produzione); inserita nel comparto gelateria e pasticceria una creazione di creme premium, allargati gli orizzonti internazionali con business trips in Cina (2015) e la partecipazione alle principali fiere di settore quali Sigep, Cibus, Tuttofood e ISM Cologne e (prevista nel prossimo settembre) Dubai.

Una delle vision di Caporaso è eliminare i prodotti “da prezzo” per fornire prodotti di alta qualità come il mezzouovo farcito, nato durante il periodo Covid per dare linfa a un business che sul B2B era pressoché fermo e per fornire un prodotto artigianale e di qualità in una versione fresca e innovativa. Ecco che nasce quindi l’originale “uovo a metà” nocciolato, ripieno di dragees di ogni specie dalle nocciole alle mandorle, dagli arachidi ai cereali o ai chicchi di caffe, che in tante varietà ha dato spinta alla creazione di gusti limited (Caramello salato, pistacchio) Healthy (guscio fondente senza zuccheri aggiunti farcito con frutta secca al naturale, proteica) ed infine alla versione pocket, più piccola ma con lo stesso identico gusto, adatto anche a chi non vuole un prodotto di 800gr per evitare sprechi.

Incontrando i nuovi bisogni dei consumatori e posizionandosi in modo preponderante su più linee di categoria del settore, Caporaso ha registrato nel solo 2024 un +40% di fatturato rispetto all’anno precedente e punta all’obiettivo di restare in double digit growth anche per il 2025.