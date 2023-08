Cappato spiato dai servizi? Il sottosegretario Alfredo Mantovano: Lo escludo nel modo più assoluto

“Chiedo formalmente alla Presidente Meloni se corrisponda al vero l’informazione a me giunta anonimamente che dal febbraio 2023 sarei sottoposto a captazione informatica del telefono, cioè intercettazione permanente e totale attraverso trojan di stato. E che siano in corso intercettazioni con microcimici nelle mie sedi abituali di lavoro e vita dal marzo di quest’anno. Sarebbe voluto da un’autorità delegata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per eventuali ipotesi di contestazione del reato di associazione sovversiva”, le parole di Marco Cappato, in un video condiviso su Twitter.

“Escludo nel modo più assoluto che vi sia o vi sia stata attività di intercettazione nei confronti dell’on. Marco Cappato”, afferma il Sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.