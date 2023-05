Cappella Sansevero, il 6 giugno apertura straordinaria per celebrare lo scudetto

In occasione della vittoria del terzo scudetto del Napoli, il Museo Cappella Sansevero partecipa ai grandi festeggiamenti cittadini con una giornata di apertura straordinaria. Martedì 6 giugno il gioiello barocco ideato dal principe Raimondo di Sangro sarà eccezionalmente aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.30) e non rispetterà quindi il consueto giorno di chiusura settimanale. L’ingresso sarà consentito con tariffa ridotta a 3 (tre) euro per tutti i visitatori a partire dai quattro anni compiuti e sarà eccezionalmente possibile scattare foto all’interno degli spazi museali. Il museo invita i visitatori ad indossare e portare con sé l’accessorio o l’oggetto personale preferito del Napoli (sciarpa, cappello, spilla o altro). Per accedere al Museo è obbligatoria la prenotazione, che si effettua esclusivamente online dal sito www.museosansevero.it, collegandosi alla piattaforma di prenotazione e acquisto dedicata all’evento. Le visite guidate non saranno consentite, ma sarà possibile noleggiare l’audioguida. Il ricavato dalla vendita dei ticket andrà interamente devoluto all’Associazione ASD Spartak San Gennaro, una scuola calcio popolare e gratuita che da anni lavora con i bambini e i ragazzi dei quartieri del centro antico di Napoli. Dai Quartieri Spagnoli, al Pallonetto, a Montesanto e Materdei, l’Associazione coinvolge decine di ragazzi e bambini in un progetto sportivo, e soprattutto sociale, per garantire ai più piccoli il diritto allo sport e al tempo libero.