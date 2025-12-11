Cappella Sansevero, il Concerto di Natale a sostegno di Gaza: protagonista Antonio Castrignanò

Il Museo Cappella Sansevero rinnova l’appuntamento con il Concerto di Natale, un classico ormai consolidato che intreccia cultura e impegno sociale nel cuore di Napoli. L’edizione 2025 si terrà martedì 16 dicembre alle 20, nello scrigno barocco famoso in tutto il mondo per il Cristo velato, e avrà come protagonista Antonio Castrignanò con il live Acoustic Sound.

Un evento fra musica e impegno sociale

Come da tradizione, l’iniziativa mantiene una forte impronta solidale: l’intero incasso sarà devoluto al progetto Una Terra in Comune, programma di sostegno diretto a 15 famiglie della Striscia di Gaza, coordinato dall’Associazione di Promozione Sociale La Comune ETS in collaborazione con l’ONG Vento di Terra ETS, presente sul territorio dal 2011.

I biglietti, dal costo di 40 euro, sono disponibili sul sito del museo e hanno disponibilità limitata.

La scelta artistica: valorizzare la musica popolare del Sud

Il Museo prosegue la linea inaugurata lo scorso anno, puntando su artisti capaci di raccontare e rinnovare il patrimonio musicale del Sud. La scelta è ricaduta su Antonio Castrignanò, musicista e compositore tra le voci più rappresentative della tradizione salentina e della world music.

Per diciassette edizioni, Castrignanò è stato voce e tamburo de La Notte della Taranta, collaborando con Stewart Copeland, Mauro Pagani, Giuliano Sangiorgi e Ludovico Einaudi. La sua musica ha trovato spazio anche nel cinema e nella televisione internazionale, dalla colonna sonora di Nuovomondo di Emanuele Crialese (Leone d’Argento) ai contenuti di Pretend It’s a City di Martin Scorsese per Netflix.

Il suo album Babilonia (2022) ha ottenuto riconoscimenti come 2° miglior album al mondo e miglior album europeo nella World Music Chart Europe. Dallo stesso disco proviene Core Meu, premiata come miglior canzone 2022 nella categoria World Music all’International Songwriting Competition.

Un viaggio musicale dal Salento al mondo

Il concerto acustico pensato per la Cappella Sansevero sarà una performance essenziale e emotiva, guidata da ritmo, voce e parola. Un percorso che parte dal Salento e si apre al resto del mondo, mantenendo intatta la cifra artistica di Castrignanò: unire tradizione, ritualità e sperimentazione, trasformando la musica popolare in un linguaggio universale.

Il progetto Una Terra in Comune

Per il 2025, il sostegno del Museo è rivolto a Una Terra in Comune, iniziativa nata spontaneamente dalla collaborazione tra un gruppo italiano di docenti, ricercatori e personale universitario e alcune famiglie sfollate a Deir Al Balah.

Il progetto offre aiuti immediati a 120 persone, di cui 70 bambini, garantendo:

acquisto di farina e beni essenziali,

accesso all’istruzione a distanza,

invio diretto di donazioni per prodotti igienici, farmaci e vestiti.

Le donazioni raccolte da La Comune vengono trasferite da Vento di Terra tramite il sistema elettronico PalPay, che consente consegne dirette alle famiglie. L’ONG cura anche gli acquisti collettivi presso fornitori locali.

L’obiettivo è rafforzare i nuclei di mutuo soccorso già presenti sul territorio e creare una rete capace di sostenere quante più persone possibile, andando oltre la mera sopravvivenza e contribuendo alla coesione sociale in un contesto duramente provato da fame e carestia.

Informazioni sul progetto: www.la-comune.com/una-terra-in-comune

Programma della serata

Martedì 16 dicembre 2025

Museo Cappella Sansevero

Napoli, Via Francesco De Sanctis 19/21

Ore 20.00 – Antonio Castrignanò – Acoustic Sound

Durata: circa 1 ora

Ore 21.30 – Cena buffet

Atelier del maestro Lello Esposito

Scuderie di Palazzo Sansevero – Piazza San Domenico Maggiore

Biglietti: € 40, acquistabili online

Disponibilità limitata

Il ricavato sarà devoluto al progetto Una Terra in Comune

