Cappellini con la sagoma di Hitler, Daspo per 8 tifosi

Bologna, 10 feb. (Adnkronos) – Nelle fasi del prefiltraggio della partita del 19 gennaio Bologna-Verona, i poliziotti della Digos della Questura di Bologna hanno sequestrato dei cappellini di lana e pile con “simboli nazisti”, ossia un riquadro di stoffa applicato sopra, con raffigurato il ciuffo e i baffi di Adolf Hitler. I copricapi erano indossati da otto tifosi del Verona, sette uomini (il più vecchio di 49 anni, il più giovane di 21) e una donna di 42 anni. I tifosi non si muovevano in gruppo ma singolarmente o, al massimo, due alla volta.

La Digos li ha denunciati ai sensi della legge Mancino e la Divisione Anticrimine della Questura di Bologna ha proceduto all’emissione dei Daspo di durata, per tutti e sette, di 2 anni. I Daspo sono stati inviati a Verona per la notifica ai destinatari che non risultano avere precedenti.