Capri, a Villa Lysis lezione di yoga al tramonto

di Marco Milano

Relax e benessere con sfondo la suggestiva cartolina del tramonto che si scorge dal monte Tiberio, dalla “prospettiva” che fece innamorare gli imperatori romani dell’isola azzurra. L’associazione culturale “Apeiron” in collaborazione con “Capri Yoga&Lab”, infatti, ha promosso una speciale lezione di Yoga al tramonto a Villa Lysis, per celebrare l’equinozio d’autunno. L’appuntamento è previsto nella dimora del barone Jacques Fersen per lunedì 21 settembre alle ore 17.30. “Un’occasione per salutare l’estate e abbracciare l’autunno coi suoi nuovi colori da uno dei luoghi più suggestivi dell’isola – hanno detto gli organizzatori – L’autunno è una stagione di transizione importante in cui la natura si allontana dall’abbondanza dell’estate e si prepara al riposo del freddo e silenzioso inverno. Le giornate si accorciano progressivamente e la luce estiva lascia spazio al buio, tempo che favorisce l’introspezione e il ritorno a sé stessi. Negli alberi il fusto e i rami richiamano i principi nutritivi dalle foglie, che si tingono di colori dorati e vengono lentamente lasciate andare cadendo al suolo, per tornare poi a nuova vita. Anche nel nostro corpo – spiegano – i processi di crescita e rigenerazione subiscono un rallentamento, favorendo il raccoglimento e la concentrazione in sé stessi. Anche noi possiamo approfittare dell’autunno – concludono i promotori dell’iniziativa che raccomandano a tutti gli interessati di presentarsi con scarpe comode e muniti di tappetino – per lasciare andare rigidità e pensieri che non hanno più motivo di esistere dentro di noi, creando spazio per il nuovo, per nuove idee, nuove sensazioni, nuove prospettive”. La pratica Yoga, dunque, come momento di “ingresso” all’autunno per muoversi in armonia con il ritmo della Terra, risvegliando la percezione che siamo cellule di un unico meraviglioso organismo.

“Vivere è cambiare, questa è la lezione che ci insegnano le stagioni.”