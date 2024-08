Capri, al via il Salotto della Sfinge a Villa San Michele

Capri, torna giovedì 22 agosto (e fino a sabato 24), la sesta edizione della rassegna Il Salotto della Sfingedi Villa San Michele ad Anacapri, organizzata dalla Fondazione Axel Munthe, diretta dalla soprintendente Kristina Kappelin.

Incontri di cinema, letteratura, arte e società, accomunati dal tema dell’identità, trattato da ogni punto di vista: chi siamo, chi vogliamo essere e in che società vogliamo vivere.

Ospiti internazionali e italiani si alterneranno sul palcoscenico della terrazza panoramica: gli attori Vittoria Schisano, Sara Lazzaro, Fausto Cabra, Elisa Del Genio, il giornalista e scrittore Paolo Valentino, il regista e sceneggiatore Ivan Cotroneo, lo scrittore e agente delle star Daniele Orazi, la presidente di Slow Food ItaliaBarbara Nappini, il designer e creatore della seguitissimapagina Instagram Vita Lenta Gianvito Fanelli e – dopo i problemi di salute che a giugno li hanno costretti a Stoccolma – le star della popolarissima serie Netflix Young Royals, Edvin Ryding e Felicia Maxime.

“Sono molto orgogliosa di annunciare la sesta edizione della rassegna Il Salotto della Sfinge – sottolinea la soprintendente Kristina Kappelin. Ogni anno, in maniera sempre più consapevole e attenta, continua a proporsi come uno spazio in cui il dialogo, la parola, il confronto, sono gli elementi essenziali. Insieme al parterre degli ospiti che abbiamo scelto, si vuol sviluppare, in particolare, il concetto di identità, ciò che maggiormente ci caratterizza, che ci distingue. Il senso di appartenenza che ci aiuta a collocarci e definirci, talvolta grazie alla nostra professione, alla nostra provenienza, alle nostre radici”.

Organizzata dalla Fondazione Axel Munthe, con il patrocinio del Consolato di Svezia, della Regione Campania, della Città di Capri, del Comune di Anacapri, dell’Ambasciata di Svezia e in collaborazione con Capri Palace Jumeirah, e Staiano Tour Capri.

Il Salotto della Sfinge si inaugura giovedì 22 agosto alle ore 19 con la presentazione del libro Ostiawood dell’agente delle star Daniele Orazi, Solferino Editore. L’autore racconterà – affiancato da un artista che leggerà alcuni estratti del volume – quanto il patinato mondo del cinema possa rivelarsi una giungla. Una commedia irriverente ed esplosiva in cui Andy Schroeder si muove tra le pagine come su un set, con il piglio del conquistatore e senza mai perdere l’affettuoso cinismo che lo rende indimenticabile.

Seguirà alle ore 20 l’incontro con gli attori Sara Lazzaro e Fausto Cabra. L’amatissima interprete di “Doc” e di “Call my agent Italia” insieme all’artista apprezzato da Ronconi si racconteranno alla platea cui regaleranno una performance teatrale tratta dallo spettacolo Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman che stanno portando in giro in Italia. Uno dei capolavori del più celebre autore svedese, mette in scena la storia d’amore di una coppia che cerca un modo per rimanere unita.

Venerdì 24 agosto alle ore 19 Gianvito Fanelli ci condurrà nella sua Vita Lenta, dal popolarissimo profilo Instagram che celebra la semplicità e la vita così com’è. Una chiacchierata che coinvolgerà una protagonista assoluta del mondo “slow”, la presidente Slow Food Italia Barbara Nappini, nota per aver cambiato radicalmente vita, lasciando il mondo delle patinate multinazionali per riscoprire la gioia di una vita più vicina alla natura, facendo di questa scelta anche un’importante impegno sociale.

Alle ore 20.00 sul palcoscenico di Villa San Michele l’attrice Vittoria Schisano – impegnata in pellicole come “Tutto tutto niente niente” o fiction come “Un posto al sole” e in partecipazioni televisive a “Matrix Chiambretti” e “Ballando con le stelle” – e il regista e sceneggiatore di successo Ivan Cotroneo – sue le collaborazioni per film di Ozptek, Corsicato, Luchetti, Guadagnino o format come “Tutti pazzi per amore” – parleranno di cinema, diritti e inclusività, attraverso la serie Netflix di recente uscita La vita che volevi. Il primo, importante, tentativo italiano di raccontare con sincerità quanto la quotidianità di una donna transgender sia identica a quella di tutti.

Sabato 24 alle ore 19 presentazione del libro Nelle vene di Bruxelles del giornalista e scrittore Paolo Valentino. Si racconta l’enigma Bruxelles attraverso retroscena e interviste inedite. Tra i grandi eventi del passato e gli aneddoti politici più curiosi, si compone il grande affresco di una metropoli che è specchio e punto di riferimento del miracolo dell’unione. Le rivalità nazionali, l’ossessione regolatoria, il rapporto della galassia comunitaria con i padroni di casa belgi.

ore 20.00 ultimo appuntamento con la kermesse che vedrà coinvolti – dalla popolarissima serie Netflix Young Royals – gli attori svedesi Edvin Ryding e Felicia Maxime e l’attrice italonorvegese Elisa Del Genio – diventata famosa in tenera età per il ruolo di Lenù ne L’amica Geniale – che si confronteranno sul proprio lavoro e sulle identità che accomunano i giovani di oggi.

La rassegna è gratuita e aperta al pubblico, fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0818371401, mail events@sanmichele.org