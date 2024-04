Capri alla vigilia del G7, tra agenti e turisti curiosi

Tutto pronto sull’isola, presidiati i siti dell’evento

Roma, 16 apr. (askanews) – Immagini da Capri alla vigilia del G7 dei ministri degli Esteri. Il vertice sull’isola, dal 17 al 19 aprile, sarà incentrato sulla situazione in Medio Oriente, sulla guerra in Ucraina e sulla crisi del Mar Rosso.Ingente lo schieramento delle forze dell’ordine, agenti in Piazzetta e nelle principali vie dello shopping, affollate di turisti. Alcuni scattano foto davanti al Grand Hotel Quisisana che ospiterà gli incontri e davanti a cui sventola la bandiera dell’Ue accanto a quella italiana.Presidiato anche l’ingresso della funicolare che porta dal porto di Marina Grande al centro di Capri e viceversa.