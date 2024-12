Capri, apre lo sportello gratuito per il disagio psicologico dei giovani

di Marco Milano



“That’s Amore mette a disposizione di adolescenti e giovani dell’isola di Capri cento sessioni di supporto psicologico on line. Uno sportello dedicato ai giovani ragazzi isolani e le loro famiglie, promosso e completamente finanziato da That’s Amore Capri”. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore da Valerio Pagano direttore artistico della kermesse che ogni anno realizza sull’isola eventi e manifestazioni di alto livello culturale e con la preziosa mission di portare avanti un progetto di solidarietà e beneficenza con la “Fondazione Soleterre” impegnata da oltre vent’anni, a garantire il diritto alla salute e l’accesso alle cure a tutte e a tutti in ogni parte del mondo. Ora un nuovo progetto tra That’s Amore Capri e Fondazione Soleterre, per rispondere a un crescente e diffuso malessere tra i giovani a cui, purtroppo, l’isola non fa eccezione. “La salute mentale dei ragazzi isolani è qualcosa che mi sta molto a cuore ed è di estrema importanza per tutti i soci di That’s Amore – ha spiegato Valerio Pagano, direttore artistico della kermesse That’s Amore – Questo è uno degli ultimi atti che ho voluto fortemente come direttore artistico della kermesse That’s Amore e di cui mi assumo l’ideazione, proprio nell’unico interesse delle giovani generazioni. Infatti, per destinare una somma cospicua a tale progetto di tutela della salute mentale, abbiamo deciso di annullare un importante evento della rassegna che avrebbe dovuto tenersi il 21 dicembre. Lo strumento dello sportello psicologico online vuole essere solo una modalità agevole per arrivare ai nostri giovani e sicuramente non è una tappa conclusiva di un percorso ma più una di avvio”. Dal 2021 Soleterre è charity partner di That’s Amore Capri, che attraverso gli eventi della rassegna, ogni anno, contribuisce a finanziare il programma di oncologia pediatrica di Soleterre. Solo nell’ultimo anno le donazioni raccolte hanno assicurato cure, assistenza e accoglienza a 416 minori e ai loro caregiver da Pavia a Taranto. Grazie al crescente sostegno di sponsor e donatori riuniti intorno a That’s Amore, l’associazione caprese amplierà, dunque, la sua collaborazione con Soleterre, con un intervento destinato ai giovani dell’isola. La rete nazionale di psicologi della Fondazione, ricordiamo, attivata dall’inizio della pandemia offre assistenza psicologica alle persone che vivono un disagio psicologico. Sono i professionisti della salute mentale attivi in venti regioni, tra cui la Campania, che, a oggi, hanno raggiunto più di 5.000 persone, di cui la metà sono minori e giovani, per un totale di oltre 6.600 colloqui. “Tra le manifestazioni di malessere più diffuse tra i giovani – questo il report – il senso di impotenza e tristezza prolungato, i problemi che non sembrano migliorare nonostante gli sforzi personali e l’aiuto di familiari o amici, il ritiro sociale o la dipendenza da social. Ve ne sono poi di più gravi che aumentano il disagio fino a provocare vero e proprio dolore, come quando siamo di fronte all’elaborazione di eventi traumatici, disturbi del comportamento alimentare, tentati suicidi. Il supporto terapeutico specialistico diventa la sola risposta ed è un diritto di tutti e tutte”. Soleterre lavora ogni giorno “per garantire il benessere mentale della popolazione e affinché l’accesso alle cure psicologiche sia un diritto esigibile e riconosciuto come parte integrante del nostro Sistema Sanitario Nazionale – viene spiegato – Lo farà anche per i giovani di Capri e Anacapri, mettendo a disposizione la propria rete di psicologi per coloro che stanno vivendo un disagio emotivo attraverso cento ore di supporto psicologico gratuito in modalità online. Con il Manifesto per il supporto psicologico gratuito, lanciato lo scorso 10 ottobre, in occasione della giornata mondiale della salute mentale, Soleterre chiede che venga istituita a livello nazionale la figura dello psicologo di base, che si prenda cura gratuitamente sul territorio della popolazione, a partire dai bambini, dagli adolescenti e dalle loro famiglie. Perché non c’è Salute senza Salute Mentale”.