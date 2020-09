Capri, Atc lancia l’app per il trasporto pubblico: stop alle file

Viaggiare in bus per Capri seguendo l’itinerario indicato sullo smartphone: da oggi è possibile grazie ad APP GO, la nuova applicazione dell’ ATC, l’azienda di trasporto su gomma dell’ isola. L’ iniziativa è stata presentata dall’ amministratore unico Alberto Villa dopo lo stop imposto dall’ emergenza Covid-19.. L’ aapplicazione permetterà ‘acquisto e convalida dei biglietti ma anche di migliorare la gestione e la promozione del trasporto pubblico sull’isola e la comunicazione delle diverse forme di mobilità. “ATC – ha detto Villa – assicurerà una semplificazione ed il contenimento dei tempi necessari per l’ emissione e la ricarica dei biglietti, riducendo così le file ai botteghini alle biglietterie a piazza Ungheria e Marina Grande e di Anacapri e, nello stesso tempo, intensificando la lotta a contraffazione e frode”. “Si tratta di un servizio di grande utilità anche per i turisti – ha continuato l’amministratore ATC – infatti, l’utente potrà creare il suo percorso per raggiungere ogni angolo dell’isola azzurra inserendo la stazione di partenza e quella di arrivo, per scoprire l’itinerario che lo condurrà alla sua meta”. Attraverso l’ app saranno consultabili gli orari dei bus e i collegamenti marittimi da e per Capri, oltre a notizie ed eventi in programma, ed a consigli per godersi al meglio l’isola. Sarà possibile ‘acquistare i biglietti anche attraverso Smart Card nelle biglietterie dell’ isola. Gli utenti in possesso di smart card potranno accedere in modo semplificato ai biglietti, prepagando un numero di biglietti a corsa semplice oppure usufruendo di abbonamenti per i residenti.