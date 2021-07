Capri, bus travolge la barriera di protezione e precipita a Marina Grande. Un ferito grave

Il bus di linea precipitato a Capri è caduto da un’altezza di alcuni metri, rompendo la barriera di protezione della strada: è accaduto nella zona della spiaggia libera di Marina Grande. Sul posto le ambulanze del 118 che stanno trasportando i feriti, uno dei quali in gravi condizioni, nell’ospedale dell’isola.

Sul posto anche i carabinieri. Per il momento non si segnalano vittime. Il minibus, dell’azienda Atc, era impegnato nel servizio di trasporto pubblico sull’isola e pare che a bordo avesse una decina di passeggeri.