Capri Comics, tutte le novità dell’edizione 2019

Torna anche quest’anno, nel weekend del 13, 14 e 15 settembre, l’appuntamento del “Capri Comics”, la manifestazione dedicata al fumetto e alla scrittura creativa dell’Isola di Capri.

Organizzato e promosso dai Comuni di Anacapri e Capri in collaborazione con l’Associazione Culturale “Arcadia”, “Capri Comics” giunge quest’anno alla sua settima edizione, per un momento di collettività e arricchimento molto atteso da residenti ed ospiti dell’isola azzurra. Dopo artisti del calibro di Giancarlo Alessandrini, Bruno Brindisi, Lorenzo Ruggiero, Giuseppe Ricciardi, Fabio Celoni, Bruno Enna, Fabrizio Fiorentino e Ennio Ecuba, il super-ospite di questa edizione sarà il disegnatore Claudio Castellini, veterano del fumetto italiano ideatore del character design del mitico Nathan Never, uno dei personaggi più amati della Sergio Bonelli Editore. Apprezzato anche oltreoceano per il suo stile foto-realistico estremamente ricercato, Castellini ha collaborato anche con le più grandi case editrici americane, come Marvel, DC comics e Dark Horse. Ma il “Capri Comics 2019” non si ferma qui: questa settima edizione si arricchisce della partecipazione della Scuola Internazionale di Comics di Napoli, punto di riferimento centrale per l’apprendimento della nona arte.

La manifestazione inizierà venerdì 13 settembre, alle ore 11, nei locali della Mediateca “Mario Cacace” di Anacapri, con una speciale ed emozionante sessione di Dungeon&Dragons, il gioco di ruolo più famoso e giocato della storia. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, sempre presso la Mediateca “Mario Cacace”, si terrà poi una conversazione sul tema “Uomo e Superuomo”, alla quale parteciperanno il maestro Castellini e i giovani talenti della Scuola Internazionale di Comics.

Sabato 14, alle ore 11, ancora una volta nella Sala Cacace, il maestro Castellini condurrà un incontro sull’importanza del dettaglio nel disegno, da sempre suo riconoscibile e pregiato segno distintivo. In serata, la manifestazione si sposterà nella Sala Consiliare del Comune di Capri, che ospiterà, alle ore 18, una conversazione incentrata sulle diverse interpretazioni che possono nascere da uno stesso spunto narrativo.

L’evento si chiuderà infine domenica 15, presso il Centro Polifunzionale Internazionale di Capri: alle ore 11, gli artisti della Scuola Internazionale di Comics di Napoli terranno un workshop di disegno, mentre alle ore 17.30 avrà luogo la proiezione del pluripremiato film d’animazione “Batman: Mask of the Phantasm”, diretto Bruce Timm ed Eric Radomski.

Massimo Cerrotta