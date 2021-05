Capri Covid free, dal 28 maggio nuova stagione all’Hotel Villa Blu tra natura e mondanità

Anacapri è l’angolo di paradiso, dove dare il via all’estate 2021 e anticipare il trend di positività a contatto con la natura all’Hotel Villa Blu Capri, in via Giuseppe Orlandi 103, che riapre camere, ristoranti e piscina dal 28 maggio, in perfetto tempismo anche con l’obiettivo raggiunto di Capri Covid Free. Circostanza che rende tutto ancor più rilassante, semplice, chic e indiscutibilmente bello, tutto nello stesso luogo, per non rinunciare alla mondanità dell’isola, ma neanche alla vacanza rigenerante nella natura. Tra stradine pedonali del borgo di Anacapri, negozi di tipico abbigliamento isolano, sandali inimitabili, e poi marchi prestigiosi o leccornie locali, tutto lungo la passeggiata che da Piazza Vittoria, continua per via Giuseppe Orlandi, fino a Piazza Diaz e oltre. Godersela rilassati sui divanetti dell’hotel, assaporando un aperitivo del Blu Bar, o una prelibatezza dello chef Luigi Nunziata al Capriccio ristorante, dove tutt’intorno non c’è altro che paesaggio verde, mare cristallino, belle sonorità di uccellini mattinieri, e un clima mediterraneo invidiabile. Esprimere un desiderio e sapere già che può avverarsi, in una vacanza bucolica e green, e se si vuole anche dinamica, approfittando delle bellezze culturali, artistiche e naturalistiche di questa parte di isola.

I percorsi in natura infatti sono sempre più gettonati e Villa Blu Capri, fa la sua parte, come accogliente boutique hotel, bianco e delicatissimo, con la grande piscina con i suoi inconfondibili mosaici blu che fa da fulcro dell’ampio outdoor dell’hotel, e l’area solarium a contorno, pensata per garantire sia la privacy delle terrazze delle suite, sia come spazio adatto per accogliere gli ospiti dal mattino, al pomeriggio alla sera, passando dal lettino prendi sole, ai tavolini per un aperitivo al tramonto, alla cena a bordo piscina, intima e ricercata. Con la stessa filosofia anche il rooftop, nato come estensione delle luxury suite, é stato progettato con l’intenzione di avere uno spazio privilegiato, interamente dedicato agli ospiti, con una terrazza che dal cuore di Anacapri si affaccia con vista inattesa sull’intero golfo di Napoli. La sensazione è sempre di benessere, anche solo assaporando la quiete ed il relax, euforia che rigenera corpo e mente.

Ma tornando al benessere a tutto tondo non vanno sottovalutate le passeggiate anacapresi, a cominciare dal Sentiero dei Fortini, una passeggiata spettacolare tra terra e mare che talvolta si fa in solitaria, vista la lunghezza del percorso e l’amenità che non è da tutti. Occorrono circa tre ore per percorrere tutto il sentiero, ma si può fare anche solo un tratto, tra le rocce e la macchia mediterranea, fino a raggiungere il Faro di Punta Carena e dedicarsi un bagno rigenerante. O altre passeggiate come a Monte Solaro e Cetrella, La Scala Fenicia, o il Belvedere della Migliera e il Parco Filosofico.