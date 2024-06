Capri, danno alla rete idrica: il sindaco blocca gli sbarchi sull’isola

Stop agli arrivi a Capri:Il sindaco di Capri,ha emanatoin base alla quale dalle 7 di stamani e “fino al cessare dell’emergenza” idrica, causata da un danno alla condotta a, in provincia di Napoli, solo i residenti potranno arrivare sull’isola. Deroghe previste ai veicoli dedicati all’approvvigionamento delle merci e del personale sanitario, forze dell’ordine e trasporti. In caso di ‘trasgressori’ il sindaco prevede che vi sia un immediato ‘reimbarco’ verso la terraferma.gestore del servizio idrico per l’isola di Capri, ha attivato – informa il sindaco nell’ordinanza – tutte le procedure necessarie al ripristino del funzionamento della rete.