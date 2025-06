Capri d’Autore: al via domani con i ministri Pichetto Fratin e Santanché 

Si apre domani, venerdì 13 giugno, alle ore 18 nei Giardini di Augusto la terza edizione di Capri D’Autore, la rassegna culturale ideata e curata da Valentina Fontana e promossa da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, fondata dalla stessa Fontana insieme a Tiberio Brunetti.

Patrocinata dal Ministero del Turismo e dal Comune di Capri, la manifestazione accenderà i riflettori sulle grandi mutazioni del nostro tempo: dalle sfide ambientali alle nuove rotte geopolitiche, dal turismo sostenibile alla sanità del futuro, passando per il ruolo della Chiesa, la transizione digitale, l’energia e il futuro della democrazia.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco Paolo Falco, seguito dall’intervento del Ministro del Turismo Daniela Santanché, intervistata da Myrta Merlino. A seguire, l’Amministratore Delegato di Enav Pasqualino Monti parlerà di innovazione tecnologica, turismo e accessibilità con la giornalista Marzia Roncacci.

La serata proseguirà con un focus sulla politica estera e sul ruolo dell’Italia nel Mediterraneo, con il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, Marzia Roncacci e il direttore del Mattino Roberto Napoletano.

L’attenzione si sposterà poi alle grandi reti della trasformazione: ambiente, energia, digitale e giovani. Aprirà il dibattito il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da Roberto Napoletano. Il confronto proseguirà con Alessandro Trebbi, head of Asset Management di Terna, ed Edoardo De Luca, head of Government Affairs Italy di Enel, in una sessione densa di spunti e prospettive che sarà moderata da Marzia Roncacci.

Sabato 14, sempre alle 18, il programma ripartirà con una riflessione sullo stato della democrazia e sulla necessità di una nuova leadership partecipata: ne parleranno L’ex presidente della Camera Roberto Fico e il parlamentare Piero De Luca, che si confronteranno con Francesco Piccinini. A seguire spazio a uno dei temi più simbolici dell’edizione 2025: il ruolo spirituale della Chiesa e il nuovo pontificato di Leone XIV, con un dialogo tra Padre Kolawole Chabi, Antonio Preziosi e Gianluigi Nuzzi.

La serata proseguirà con Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova, intervistato da Sabrina Scampini. A chiudere la rassegna sarà un faccia a faccia sul senso della sicurezza e della leadership con il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato da Myrta Merlino.

“Con D’Autore portiamo nei luoghi più esclusivi del nostro Paese i protagonisti delle veloci mutazioni che la nostra epoca sta vivendo – spiega Valentina Fontana -. La formula è semplice: contenuti, connessioni, notizie e luoghi esclusivi. Capri sarà il primo atto di un viaggio che proseguirà fino a dicembre e che toccherà i luoghi più belli e iconici d’Italia”.