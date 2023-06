Capri d’Autore, al via domani rassegna con ministri Santanchè e Sangiuliano

Due giorni di incontri a Capri per celebrare la riapertura della storica via Krupp, fare il punto sulla stagione turistica italiana e sul valore della cultura e nel nostro Paese. Si apre venerdì 23 giugno la rassegna Capri d’Autore, promossa da Vis Factor, curata da Valentina Fontana con il Patrocinio della Città di Capri.

Sulla terrazza dei Giardini di Augusto, venerdì 23 giugno alle ore 19.00, il Ministro per il Turismo Daniela Santanchè dialogherà con il giornalista Paolo Mieli. Durante la serata si parlerà del brand Italia e, in particolare di Capri, attraverso numeri e ricerche che saranno il punto di partenza per una riflessione più ampia e articolata su investimenti e strategie future per rendere il nostro Paese sempre più attrattivo.

Sabato 24 Giugno, sempre alle 19.00, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si confronterà con Gianluigi Nuzzi: al centro del dibattito la capacità di valorizzare il patrimonio culturale italiano che è fatto non solo di opere d’arte e monumenti, ma di tradizioni, paesaggi e comunità. Interviene il Sindaco di Capri Marino Lembo. Conduce, Paola Cervelli, giornalista Tg1.

La rassegna Capri d’Autore, alla sua prima edizione sull’isola dopo la decennale presenza a Ponza, si inserisce all’interno di quello che sarà l’evento più significativo dell’intera stagione estiva: “La via Krupp torna a vivere”.

La strada, infatti, riapre i suoi tornanti al mondo dopo 9 anni grazie ad un importante intervento di manutenzione della roccia alla presenza della Sindaco Lembo, del Ministro Sangiuliano e del rappresentante dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Capo dell’ufficio Culturale, Andreas Krueger sabato 24 giugno alle 17.30. Dai Giardini di Augusto un corteo di bambini percorrerà l’intero percorso per celebrare un momento molto atteso dal territorio ma non solo.

Via Krupp è uno dei simboli più conosciuti dell’isola, un sentiero scolpito nella roccia che si snoda, tra pini e macchia mediterranea, per oltre un chilometro dai Giardini di Augusto fino a Marina Piccola: più che una semplice strada ci si trova immersi in una vera e propria opera d’arte.

La sua realizzazione si deve al magnate tedesco Alfred Friedrich Krupp, terzo della dinastia dei “re dei cannoni” di Essen, sbarcato a Capri nel 1898 per trovare pace e dedicarsi a una delle sue più grandi passioni: la biologia marina.

“La riapertura al pubblico di Via Krupp è motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione Comunale della Città di Capri perché finalmente, dopo una chiusura durata 9 anni, la strada torna a essere nuovamente fruibile da parte dei residenti e dei visitatori. – spiega Marino Lembo, Sindaco della città di Capri – Siamo felici e orgogliosi di restituire al mondo intero, in maniera pubblica, libera e sicura, uno dei simboli più conosciuti della millenaria storia dell’isola“, costruita, in appena due anni, grazie alla munificenza di Alfred Krupp e alla competenza del suo progettista, l’ingegnere Emilio Mayer. Mirabile esempio di come si possano fondere in un tutt’uno, ingegno umano, tecnica costruttiva e rispetto per l’ambiente. L’inaugurazione del 1902 rappresentò un evento che, dopo la scoperta della Grotta Azzurra, proiettò ulteriormente Capri nell’immaginario collettivo come meta dell’Anima. Un percorso romantico tanto caro soprattutto ai viaggiatori tedeschi, legati da sempre, per tradizione, alla nostra isola. Riaprire oggi Via Krupp vuol dire restituirle il suo originario valore, come tributo alla bellezza della natura e simbolo di eterna libertà.