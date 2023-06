Capri d’Autore, arriva il ministro Sangiuliano

Seconda serata con il confronto tra il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Gianluigi Nuzzi, in programma oggi alle 19 sulla terrazza dei Giardini di Augusto, per la rassegna Capri d’Autore. Al centro del dibattito, al quale interverrà anche il Sindaco di Capri Marino Lembo e che sarà condotto dalla giornalista Paola Cervelli, ci sarà la capacità di valorizzare il patrimonio culturale italiano, che è fatto non solo di opere d’arte e monumenti, ma anche di tradizioni, paesaggi e comunità.

L’evento sarà preceduto dalla riapertura dei tornanti della via Krupp, che si svolgerà alle 17.30 alla presenza del Sindaco Lembo, del Ministro Sangiuliano e del rappresentante dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Capo dell’ufficio Culturale, Andreas Krueger. La rassegna Capri d’Autore, alla sua prima edizione sull’isola dopo la decennale presenza a Ponza, si inserisce infatti all’interno di quello che sarà l’evento più significativo dell’intera stagione estiva: “La via Krupp torna a vivere”.

La due giorni di incontri a Capri per celebrare la riapertura della storica via Krupp, fare il punto sulla stagione turistica italiana e sul valore della cultura nel nostro Paese è promossa da Vis Factor, curata da Valentina Fontana con il Patrocinio della Città di Capri.