Capri e Salerno, politiche comuni su turismo e servizi: incontro tra i due sindaci

“Intensifichiamo la sinergia a livello istituzionale, in particolare su turismo e servizi al cittadino”. Lo sostengono in una nota congiunta i sindaci di Capri e Sorrento, Marino Lembo e Massimo Coppola, a margine di un lungo e proficuo incontro avvenuto ieri nella sede della Città di Capri. “Il legame tra i nostri comuni – spiegano – è strategico, per storia e per prossimità geografica. In questa fase lavoriamo per estendere e innalzare il nostro modello di accoglienza turistica e per affrontare insieme la risoluzione di problematiche comuni ai nostri cittadini, a iniziare dalla continuità territoriale. Le parole d’ordine sono qualità, sostenibilità, innovazione. In questo quadro è fondamentale la sinergia anche con la Regione Campania, che ha mostrato attenzione verso le nostre esigenze e con il Governo nazionale”.