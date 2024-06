Capri, ecco la giunta del nuovo sindaco Paolo Falco: Melania Esposito è l’assessore alla Gentilezza

Spazio anche per l’assessorato alla Gentilezza e al Made in Capri nella nuova giunta comunale targata Paolo Falco e anticipata sulle pagine social ufficiali del gruppo di maggioranza comunale “Capri Futura”. Sono queste le novità di maggior richiamo della nuova giunta caprese che sarà resa ufficiale domani mattina in occasione dell’insediamento del Consiglio comunale: in quella sede verranno comunicate le nomine di giunta e tutte le deleghe affidate sia agli assessori che ai consiglieri di maggioranza. A comporre la Giunta che amministrerà il Comune di Capri – si apprende – saranno il vicesindaco Roberto Bozzaotre con deleghe a Lavori pubblici, Mobilità, Collegamenti marittimi, Servizi cimiteriali e gli assessori Salvatore Ciuccio, con deleghe a Politiche sociali, Bilancio, Società partecipate, Emergenza abitativa, Politiche giovanili, Pari opportunità, Rapporti con gli uffici e formazione dirigenziale, Grandi eventi, Illuminazione pubblica. Per le quote rosa l’incarico di assessore è andato a Melania Esposito con deleghe a Turismo, Cultura e Beni culturali, Gentilezza e a Ludovica Di Meglio, con deleghe agli Affari Legali, al Patrimonio comunale, alla Comunicazione istituzionale, al Rapporto con altri enti, scuola e infanzia. Il sindaco Falco ha tenuto per sé le deleghe a Sanità, Igiene pubblica, Sviluppo del porto turistico. Anche ai consiglieri comunali di maggioranza sono state affidate deleghe e più specificatamente a Mirko Avellino il Demanio marittimo, la Tutela delle tradizioni, la Protezione civile, il Borgo marinaro, i Rapporti con associazioni e il volontariato; al consigliere Maria Rosaria Apicella vanno il Decoro e la Rigenerazione urbana, l’Urbanistica, l’edilizia privata, l’Abbattimento delle barriere architettoniche, i Rapporti con il cittadino; a Vanessa Ruocco le deleghe all’Ambiente, al Mare e alle Spiagge pubbliche, il Recupero e la Valorizzazione dei Sentieri, la tutela degli animali e ad Alberto Santarpia Sport e impianti sportivi, Innovazione tecnologica e Intelligenza artificiale, Attività produttive, Tutela del made in Capri e branding, formazione professionale. Nel Consiglio comunale convocato per domani mattina ci sarà anche la nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti per lo statuto e i regolamenti, per la programmazione ed il bilancio e per la programmazione territoriale e turistica.