Capri foriera di successo: Scarduzio sul set e Tizzano in amore

Quando si dice Capri isola del successo e dell’amore. Gli ultimi sono l’attore Andrea Scarduzio e la collega Francesca Tizzano. Entrambi premiati all’ultimo festival Capri, Hollywood vivono un fine di agosto molto caldo per l’uscita di alcuni film che li vedono tra i protagonisti e una nuova storia d’amore per la bellissima ventiseienne sorrentina.

Scarduzio, marchigiano di origini partenopee (già visto in Mission Impossible) è volato in America per presenziare all’uscita del film The Equalizer 3 dove recita al fianco di Denzel Washington.

La signorina invece, attesa in due film realizzati in autunno 2021 (Uomini da marciapiede di Francesco Albanese e 800 giorni di Dennis Dellai) è tornata sull’isola nei giorni scorsi col nuovo fidanzato: l’imprenditore Israelo-americano Danny Atar. Alloggio in albergo di prestigio sulla collina di Tiberio, cena da Paolino e dopo cena all’Anema e Core per festeggiare la nuova relazione. Nei giorni successivi, poi, aereo per la Turchia per godersi, lontano da occhi indiscreti, le emozioni del nuovo ménage che probabilmente la porterà a Hollywood (come sempre voluto).

E’ evidente che il karma positivo di Capri continua a produrre magici risvolti.