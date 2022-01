Capri Holdings, giornata nera alla Borsa di New York

E’ un venerdì nero per, la società dello stilista americano Michael Kors . La compagnia lascia sul terreno addirittura il 6 per cento. Gli analisti registrano vendite diffuse per tutta la giornata e solo lunedì, alla riapertura dei listini, se ne potrà conoscere il motivo. O almeno provare a intuirlo. Capri Holdings ha sede nellee uffici a, nasce nel 1981 con il nome di(nel 2019 arriva la denominazione attuale, nda) e ad oggi ha un fatturato medio annuale di circa. Con i marchi Kors e quelli delle controllate Versace è presente nel settore della moda di lusso con vestiti, borse, scarpe, orologi e accessori di alta qualità.