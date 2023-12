Capri, Hollywood: al regista inglese Peter Webber il Graham Greene Award

Al regista inglese Peter Webber è stato assegnato il Capri Graham Greene Award della 28/a edizione di Capri, Hollywood The International film festival, sull’isola azzurra fino al 2 gennaio promosso con il MiC (DG cinema) e Regione Campania (Film Commission) insieme ad Intesa Sanpaolo e Givova. Webber parteciperà alla Certosa di San Giacomo agli incontri sul tema dell’Intelligenza artificiale Cinema locale nell’industria globale, per non snaturare le singole identità culturali. Il premio al raffinato autore di film come La ragazza con l’orecchino di perla, che lo lanciò nel panorama mondiale venti anni fa, e Hannibal Lecter – Le origini del male, sarà consegnato il 29 dicembre mentre al Nest di San Giovanni a Teduccio nell’ambito dei Movie Educational Seminar promossi con la Scabec l’autore insieme alla casting director Nancy Bishop incontrerà i giovani appassionati di cinema. Il nuovo riconoscimento “per personalità internazionali tra cinema e letteratura”, è dedicato a Graham Greene, il grande scrittore drammaturgo e sceneggiatore britannico dalla vita avventurosa che frequentò a lungo Anacapri, dove nella sua Villa il Rosaio, acquistata nel 1948, riusciva lavorare in tutta tranquillità. Greene ha un posto importante anche nella storia del cinema perché molti film memorabili sono stati tratti dai suoi romanzi da Un Americano Tranquillo al Console onorario, da I Commedianti a Il nostro agente all’Avana oppure scritti per il grande schermo come Il Terzo Uomo. Il festival fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, presieduto quest’anno dallo sceneggiatore premio Oscar Bobby Moresco, ha il patrocinio del Comune di Anacapri, della città di Capri, del Comune di Napoli, dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Croce Rossa e Nuovo Imaie, con la partecipazione di Isaia, Caremar e Rai Radio2.