“Capri, Hollywood”: Alessandro Preziosi eletto attore dell’anno

‘Capri, Hollywood’ celebra Alessandro Preziosi conferendogli il titolo di ‘Attore dell’anno’, un riconoscimento che arriva al termine di una stagione particolarmente significativa per l’artista, protagonista di progetti di grande rilievo e sempre più centrale nel panorama dello spettacolo italiano, si legge nella motivazione del premio. Nel 2025 Preziosi ha inoltre fatto parte del cast di ‘Sandokan’ (produzione Lux Vide e Rai Fiction di respiro internazionale) considerata da pubblico e critica la “TV Series dell’anno”; serie che ha riportato sul piccolo schermo il fascino dell’avventura e dei grandi personaggi epici. Un ruolo quello di Yanez che ha confermato la sua capacità di muoversi con autorevolezza tra interpretazione classica e narrazione contemporanea.

Nel corso della trentesima edizione di Capri Hollywood all’attore verrà assegnato anche il premio del Nuovo Imaie, conferito nel nome di Antonello Fassari, artista amatissimo e simbolo di un modo autentico e profondamente umano di vivere il mestiere dell’attore. Oltre a essere attore, regista e produttore, Alessandro Preziosi è riconosciuto anche per il suo impegno civile: è infatti un filantropo convinto, attento alla promozione della cultura, alla tutela dei diritti degli artisti e al sostegno di iniziative sociali e formative. La cerimonia di premiazione ufficiale è prevista per il 29 dicembre, quando Preziosi verrà celebrato insieme all’attrice Alanah Bloor, nel cast di Sandokan nel ruolo di Marianna, suggellando il successo della produzione. Nel corso dell’evento verrà inoltre ricordato il valore e il significato del premio del Nuovo Imaie, come sottolineato dal presidente Andrea Micciché: “Questo riconoscimento nasce per valorizzare il talento e la responsabilità dell’artista, ma anche per onorare la memoria di figure come Antonello Fassari, che hanno saputo incarnare con dignità e autenticità il senso più profondo del nostro lavoro”. L’edizione del trentennale di Capri Hollywood The International film festival (fino al 2 gennaio) è promossa dall’Istituto Capri nel Mondo con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, e con la partecipazione di Intesa Sanpaolo e Givova. La manifestazione si aprirà ufficialmente domani ad Anacapri alle ore 12,00, con un evento di valore simbolico: il concerto della Banda della Gendarmeria Vaticana dedicato al maestro Ennio Morricone