Capri Hollywood, il festival del cinema omaggia Bertolucci

Sarà dedicata a Bernardo Bertolucci la 23esima edizione di Capri, Hollywood-The International film fest: il 26 dicembre al Cinema Paradiso di Anacapri il grande regista premio Oscar sarà ricordato a due mesi esatti dalla scomparsa (26 novembre) con la proiezione speciale di ‘Io e te’, (ore 17,30) il suo ultimo film, del 2012. “Una dedica doverosa per un genio italiano assoluto, è un onore per noi aprire le proiezioni con una sua opera – annuncia Tony Petruzzi, presidente dell’Istituto Capri nel Mondo – e ricordare insieme il legame affettuoso con il maestro sin dal 2008, quando nel ventennale dei 9 Oscar per ‘L’Ultimo Imperatore’ il nostro Istituto si fece promotore e ottenne dalla Hollywood Chamber of Commerce la stella sulla Walk Of Fame a lui dedicata. E quest’anno in occasione del trentennale del trionfo agli Oscar, ‘Los Angeles, Italia’, il nostro festival gemello, ha organizzato una serata d’onore al Teatro Cinese”. Evento ponte tra cinema italiano e americano, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini “Capri, Hollywood Festival “, al via ufficialmente il 27 dicembre, inaugura la stagione delle premiazioni globali in vista dei Golden Globes (6 gennaio) e gli Oscars (il 24 febbraio). Tra i protagonisti Nick Nolte e Jonathan Pryce (Legend Award), Joely Richardson, Greta Scacchi, Terry Gilliam, Eli Roth, Amos Gitai insieme a Matteo Garrone, Marcello Fonte, Mario Martone, Edoardo De Angelis; presidenti sono il regista USA Lee Daniels e l’artista israeliana Noa. Novanta le proiezioni gratuite tra anteprime e rassegne, nelle sale di Capri e Anacapri. A cominciare da ‘VICE’ di Adam McKay con Christian Bale (anteprima europea il 27 dicembre). Il 29 dicembre proiezione speciale di ‘Roma’ di Alfonso Cuaro’n (‘Miglior film dell’anno in lingua straniera’). La 23esima edizione e’ organizzata col sostegno del Ministero per i Beni e per le Attivita’ Culturali (DG Cinema), della Regione Campania, del Comune di Anacapri e della Citta’ di Capri e con la collaborazione di Ambi Tatau, Iris Mediaset, Radio2 Rai, Nuovo Imaie, Snav, Caremar e Sippic.