Capri, Hollywood: Luca Guadagnino è il “Filmmaker 2018”

Luca Guadagnino è stato designato “Filmmaker del 2018” da “Capri, Hollywood – The International Film Festival” per aver realizzato, a distanza di poco tempo, due film di qualità e successo come “Suspiria” (dal 1° gennaio nelle sale italiane) e “Chiamami col tuo nome”, l’opera che gli ha regalato la ribalta degli Academy Awards. Analogo riconoscimento il festival (che si apre ufficialmente domani) assegna al produttore americano Bradley Fischer con il quale Guadagnino ha realizzato “Suspiria” e Eli Roth ha portato sul grande schermo “Il mistero della casa nel tempo” (oltre 130milioni di dollari incassati in tutto il mondo). Un successo che è valso a Roth, premiato con il “Capri Master of Fantasy Award”, la rinnovata fiducia di Steven Spielberg e di Universal Pictures che gli hanno già commissionato un seguito dell’opera. I premi saranno consegnati sull’Isola Azzurra il 30 dicembre, dal chairman Lee Daniels e dalla presidente del Festival Noa, in occasione del Gran Gala della kermesse che anticipa come tradizione la stagione degli awards mondiali, dai Golden Globes agli Oscar. La 23.ma edizione di Capri Hollywood verra’ inaugurata domani dall’anteprima europea del film ‘Vice’ di Adam McKay, interpretato da Christian Bale, prodotto da Brad Pitt e candidato a 6 Golden Globes. Il regista israeliano Amos Gitai accompagnato da Noa, il 28 dicembre, ritirera’ il premio alla carriera e accompagnerà il recente film “A Tramway in Gerusalem”. Tra i primi ospiti in arrivo il regista Mario Martone “Master of Cinematic Art” insieme ai protagonisti di ‘”Capri Revolution” Marianna Fontana e Antonio Folletto (attori del futuro); Matteo Garrone (‘Dogman’ ”Capri Award – Film europeo dell’anno’) Marcello Fonte (“Attore dell’anno”). La 23esima edizione e’ organizzata col sostegno del Ministero per i Beni e per le Attivita’ Culturali (D.G Cinema), della Regione Campania, del Comune di Anacapri e della Citta’ di Capri e con la collaborazione di Ambi Tatau, Iris Mediaset, Radio2 Rai, Nuovo Imaie, Snav, Caremar e Sippic.