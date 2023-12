Capri Hollywood, presidenza al premio Oscar Bobby Moresco. “All of us Strangers’’ apre il festival

“All of us Strangers’’ di Andrew Haigh con Andrew Scott, Paul Mescal e Claire Foy. Inaugurerà ufficialmente Capri Hollywood 2023, mercoledì 27 dicembre. La 28ª edizione dell’International festival promosso con il sostegno del ministero della cultura, la regione Campania con il patrocinio dell’assemblea parlamentare del Mediterraneo, della città di Capri, del Comune di Capri unitamente alla Croce Rossa e a Nuovo Imaie.

Capri Hollywood 2023 sarà presieduta dal regista premio Oscar Bobby Moresco (crash e Lamborghini) e si articolerà in circa 200 proiezioni nelle sale dell’isola e sulle piattaforme digitali mymovies.it ed eventive.org . Le opere audiovisive sono state selezionate tra circa 1500 lavori proposti dai film Makers di ogni parte del mondo (150 paesi).

Molto attesa la proiezione speciale del film italiani in corso per l’Oscar “Io Capitano” per il quale il regista Matteo Garrone ed i due giovani protagonisti sei tu SAR e Mustafa stanno raccogliendo enorme entusiasmo e commozione in ogni proiezione speciale tra gli Stati Uniti e l’Europa.