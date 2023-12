Capri Hollywood ricorda Italo Calvino con il cortometraggio di Maria Simeoli “Oltre il visibile”

Dopo l’anteprima avvenuta in occasione della XXII Settimana della Cultura d’impresa promossa da Confindustria alla Casa del Cinema di Roma, oggi pomeriggio mercoledì 27 dicembre è stato presentato lo short film “Oltre il Visibile” della ricercatrice, scrittrice e regista Maria Simeoli, presso l’Auditorium Capri – via Sella Orta- in occasione della XXVIII edizione del Capri Hollywood. Oltre il visibile, interpretato dall’attore Emmanuel Casaburi – con la partecipazione di Elisa Flores Urista, Riccardo Pecoraro ed Emmanuel Enzo Caso – regia di Maria Simeoli, è un omaggio a Italo Calvino, nel centenario della sua nascita, ispirato a uno dei suoi testi più belli, sviluppato in un mod. estremamente originale.

Le riprese sono avvenute a Capri in luoghi di incomparabile bellezza. Lo short – film prodotto dal Gslg insieme alla Pia Opera Universitaria, con la consulenza e la comunicazione dell’agenzia Promediacom diretta da Luigi Louis Molino si avvale di importanti patrocini, come Ministero della Cultura, Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali, Ministero della Cultura Direzione Regionale Musei Campania, Città Metropolitana di Napoli, Città di Capri.