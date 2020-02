Capri, Hotel La Palma, scongiurata la chiusura. Il sindaco annuncia: Riapertura entro l’estate

Storica struttura alberghiera meta di vacanzieri internazionali (ANSA) – CAPRI, 02 FEB – L’Hotel La Palma di Capri (Napoli) riaprirà regolarmente per la prossima stagione estiva. Lo ha annunciato il sindaco dell’isola Marino Lembo, dopo aver ricevuto rassicurazioni in tal senso con una nota ufficiale dal Gruppo Reuben Brothers, nuovo proprietario dello storico albergo ed a capo di una catena alberghiera internazionale di lusso. Il sindaco ha espresso la sua soddisfazione per l’obiettivo raggiunto dopo una serie di contatti avuti personalmente da lui e dall’amministrazione comunale. Un sospiro di sollievo anche da parte di tutti i rappresentanti dei settori dell’economia dell’isola che sarebbero stati colpiti negativamente dalla chiusura dell’hotel La Palma. Marino Lembo ha sottolineato che la soluzione positiva della vicenda torna a dare serenità ai 40 lavoratori che avevano visto a rischio il posto di lavoro per questa estate. L’albergo è frequentato, da sempre, da flussi turistici stranieri e dagli abituali vacanzieri, nel centro di Capri. Il sindaco spiega: «Oltre che per la riapertura, siamo molto contenti dell’intenzione della società proprietaria di avviare un restyling dell’antico Hotel La Palma per portarlo poi nella categoria degli hotel a 5 stelle e dell’intenzione di tenerlo aperto tutto l’anno». Il Gruppo Reuben Brothers ha anche fatto sapere che sta ultimando le valutazioni necessarie per capire la data precisa di apertura, relative alle necessarie opere di manutenzione e miglioramento al fine di poter offrire alla clientela dell’albergo servizi in linea con la qualità ed il prestigio dei massimi livelli riconosciuti all’Isola di Capri.