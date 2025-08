Capri, il festival “Il Cinema in Certosa” omaggia Peppino di Capri: in 800 alla serata evento nella Certosa di San Giacomo

Domenica scorsa, la Certosa di San Giacomo a Capri ha ospitato “Una notte per Peppino”, evento speciale all’interno della rassegna Il Cinema in Certosa, attualmente in corso fino al 9 agosto. L’iniziativa, ideata dal direttore artistico Remigio Truocchio, ha celebrato la carriera di Peppino di Capri con un omaggio musicale e cinematografico che ha riunito circa 800 spettatori nel Chiostro Grande della Certosa, costruita nel 1371.

L’artista, che ha compiuto 86 anni lo scorso 27 luglio, era presente in platea e ha preso parte all’evento con un breve intervento musicale: accompagnato dalla band Capri Rockers, guidata dal figlio Edoardo Faiella, ha cantato due dei suoi brani più noti, Champagne e Il sognatore, ricevendo una lunga standing ovation. Il concerto ha proposto una selezione dei brani più rappresentativi del suo repertorio – tra cui Luna caprese, Nun è peccato, E mo e mo, Nessuno al mondo – e si è concluso con Saint Tropez Twist, interpretata in scena anche dall’attrice Arianna Di Claudio.

La performance ha preceduto la proiezione del film Champagne, diretto da Cinzia Th. Torrini e ispirato proprio alla figura di Peppino di Capri. Sul palco anche l’attore Francesco Del Gaudio, interprete del protagonista nel film, che ha preso parte alla performance come cantante e trombettista.

Al termine della serata, Peppino di Capri è stato premiato con un’opera realizzata dallo scultore caprese Gianluca Federico, alla presenza dei produttori del film – Maria Pia Ammirati (direttrice di Rai Fiction), Vanessa Capello, Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis (O’Groove) – e delle istituzioni locali, tra cui il sindaco di Capri Paolo Falco, l’assessora alla cultura Melania Esposito, il presidente di Federalberghi Capri Lorenzo Coppola e il direttore artistico Truocchio. L’artista, nel ringraziare, si è detto disponibile a collaborare a un eventuale seguito del film.

Il Cinema in Certosa, organizzato da Cineventi con il sostegno del Comune di Capri, della Direzione Musei e Parchi Archeologici e di Federalberghi, prosegue nei prossimi giorni con proiezioni gratuite e incontri con ospiti del mondo del cinema.

Mercoledì 6 agosto in programma Dragon Trainer di Dean DeBlois e la versione restaurata in 4K di 4 mosche di velluto grigio di Dario Argento. Giovedì 7 sarà ospite l’attrice Barbara Ronchi per un incontro condotto da Flavio Natalia (direttore di Ciak), seguito dal film Il treno dei bambini di Cristina Comencini, per il quale Ronchi riceverà il Ciak d’oro del Pubblico 2024 come miglior film drammatico. Venerdì 8, doppia proiezione per i più giovani: Buffalo Kids e Napoli-New York di Gabriele Salvatores. Sabato 9, serata conclusiva con l’incontro tra Giovanni Esposito e Susy Del Giudice, prima della proiezione di Nero, diretto e interpretato dallo stesso Esposito.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Info e aggiornamenti su: instagram.com/cinemaincertosa e facebook.com/ilcinemaincertosa