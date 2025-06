Capri in delirio per Bob Sinclar: sold out record per “Gente della Notte”

di Marco Milano

A Capri grande attesa e successo senza precedenti per l’evento “Gente della Notte” che vedrà sull’isola azzurra il prossimo mercoledì, 11 giugno, l’icona mondiale Bob Sinclar. Un evento che ha superato ogni aspettativa registrando il sold out più veloce di sempre per un evento sull’isola, in sole settantadue ore. Un trionfo che conferma la portata storica di un appuntamento, destinato a diventare un vero e proprio ricordo indelebile dell’estate caprese 2025. Bob Sinclar, vincitore di un prestigioso World Music Award come miglior Dj del mondo e leggenda globale grazie a hit immortali come “Love Generation” e “World Hold On”, porterà a Capri la sua energia contagiosa. Il Deejay francese, legato all’Italia da un affetto profondo che lo porta a considerarla una seconda casa, si è da sempre ispirato alla canzone italiana creando un file rouge e successi internazionali con moltissimi dei nostri artisti, in primis la storica collaborazione con Raffaella Carrà. A fare da palcoscenico all’evento “Gente della Notte” sarà il “Rumore” di via Roma, a pochi passi dalla piazzetta, con la musica del dj resident Tali Freaks aka Gerry e con ospiti in arrivo da tutto il mondo per la speciale serata. Intanto, è già partita la corsa alle prenotazioni per il prossimo appuntamento di “Gente della Notte”, il 2 luglio al beach club “Da Gemma” che vedrà sull’isola azzurra i Dj internazionali Merk&Kremont, che con le loro hit mondiali apriranno l’atteso concerto della cantante Dua Lipa il prossimo 7 giugno a Milano.