Capri-Napoli, il beach club “Le Ondine” punto di partenza: Rosolino darà il via

Per il 74° anno il Beach Club Le Ondine è punto di partenza degli atleti che gareggiano pe la Capri-Napoli. La kermesse ufficiale, in realtà, giunta alla sua 58° edizione, ma ancor prima atleti si sono cimentati nel tragitto in mare da Capri a Napoli, partendo dallo storico lido dell’isola azzurra.

La Capri-Napoli 2023 si terrà il prossimo 9 settembre e sarà presentata in conferenza stampa, martedì 5 settembre alle ore 11:30, presso il Circolo Canottieri Napoli.

Una traversata di 36 km che ha inizio dalla Marina Grande di Capri e termina a Napoli, nei pressi del Circolo Canottieri. La durata di gara per i vincitori, negli ultimi anni, è compresa tra le 6 ore e 11′ e le 6 ore e 45′, soprattutto, in relazione alle condizioni del mare. Padrino di questa edizione il campione di nuoto olimpico, Massimiliano Rosolino. “La Capri Napoli rimane la gara mondiale open water per eccellenza e sono infintamente orgoglioso di essere io a dare il via alla partenza quest’anno per la prima volta – sottolinea l’ex nuotatore, campione olimpico Massimiliano Rosolino-. Sarà, infatti, proprio il pluripremiato atleta partenopeo a dare il via alla gara alla partenza dal Lido Le Ondine a Capri. “ Ho iniziato al Circolo Canottieri, tutto è iniziato lì, sottolinea Rosolino-. Ed è rimasto un legame profondo nel tempo. La Capri Napoli? Attualmente l’unica gara open water internazionale, un momento agonistico che regala tantissime emozioni, una sfida che parte dalle profonde acque dell’isola azzurra, fino ad affrontare le correnti del Golfo di Napoli, p0er approdare nel capoluogo. Penso, inoltre, che una gara come la Capri Napoli non è solo sport, ma rappresenta un momento di promozione di un intero territorio, di una regione come la Campania che ha tanto da raccontare”.

Una storia gloriosa, cresciuta di pari passo, quella della Maratona Capri – Napoli e il Beach Club “Le Ondine”, iniziata nel lontano 1949 quando due appassionati di nuoto, Aldo Fioravanti e Cesare Alfieri coprirono a nuoto, in circa 12 ore, il tragitto da Capri a Napoli. “Siamo sempre felici – afferma Gemma Rocchi titolare del Beach Club “Le Ondine” – di ospitare ogni anno questo importante evento. Un appuntamento che ho vissuto sin da piccola con tanta emozione. Vedere i nuotatori che lasciano il lido e si dirigono verso Napoli, verso il Vesuvio, è davvero uno spettacolo emozionante. Siamo entusiasti della presenza di Massimiliano Rosolino, campione olimpico di nuoto che ha portato in alto il nome di Napoli e di tutta la Campania”. Il percorso prevede una prima parte libera, che viene scelta dagli atleti in base alle correnti marine. La seconda parte si sviluppa attraverso un percorso obbligato delimitato da boe che parte orientativamente all’altezza di Castel dell’Ovo a Napoli e arriva fino al Circolo Canottieri. Tra gli atleti iscritti quest’anno figura anche Federico Burdisso, doppio bronzo olimpico a Tokyo.