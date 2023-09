Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, domani la presentazione al Circolo Canottieri

La Capri-Napoli trofeo Farmacosmo entra ancora di più nella storia del nuoto di fondo. Quella in programma sabato 9 settembre, infatti, celebrerà i 70 anni di vita della Maratona del Golfo, la cui prima edizione (ora si arriva a quota 58) fu disputata nel 1954.

Un traguardo importante che gli organizzatori della società Eventualmente Eventi & Comunicazione, guidati da Luciano Cotena, hanno deciso di onorare con una serie di iniziative, che avranno come punto più importante la traversata natatoria di 36 km.

Per illustrare tutte le novità e le curiosità legate all’appuntamento, è in programma martedì 5 settembre, alle ore 11.30, nei locali del Circolo Canottieri Napoli (Giardini del Molosiglio, 1) la conferenza di presentazione, per la quale sono stati invitati tra gli altri ; il consigliere di Città Metropolitana di Napoli delegato allo Sport, Sergio Colella; il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli; il presidente del comitato campano della Fin, Paolo Trapanese; il direttore generale dell’Arus, Fabio De Martino, il consigliere nazionale Fin, Luca Piscopo; il coordinatore delle nazionali di nuoto in acque libere, Stefano Rubaudo. A fare gli onori di casa il presidente del Circolo Canottieri Napoli, Giancarlo Bracale. Oltre a Cotena, porteranno i loro saluti i rappresentanti di Farmacosmo, per il sesto anno consecutivo title sponsor dell’evento. Saranno presenti anche i nuotatori della Fiamme Oro Mario Sanzullo e Giuseppe Ilario.