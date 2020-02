Capri nel mondo a Hollywood, al via L.A.-Italia con Diane Warren, Huston jr e Frank Stallone

La grande compositrice Diane Warren candidata all’Oscar 2020, l’attore Danny Huston e il cantante Frank Stallone hanno aperto Los Angeles Italia 2020, evento promosso dall’Istituto Capri nel Mondo al Teatro Cinese di Hollywood (fino all’8 febbraio). La Warren che ha ritirato il premio Persons of the Year, è stata nominata agli Oscar 2020 per l’ undicesima volta nella sua carriera per la canzone originale «Ìm Standing With You» nella colonna sonora di «Breakthrough», cantata dalla protagonista Chrissy Metz. Riconoscimento anche per Danny Huston, nato a Roma, figlio del regista John Huston, e fratellastro di Anjelica, apparso in oltre 20 film fra cui «Attacco al potere 3». Stallone (‘Career in Music award)è l’autore di «Far from Over» scritta e cantata per «Staying Alive» (1983) film del fratello Sylvester. Nel 2020 la sua vita sarà celebrata nel documentario di Derek Wayne Johnson «Stallone: Frank, That is». Riconoscimento anche al produttore Enzo Sisti.