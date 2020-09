Capri Opera Festival, premio alla carriera al soprano Katia Ricciarelli

di Marco Milano

Capri Opera Festival, la rassegna diretta da Pasquale Amato, ha assegnato quest’anno il premio alla carriera al grande soprano Katia Ricciarelli. La grande kermesse di musica lirica, appuntamento del settembre isolano, con eventi tra Capri ed Anacapri avrà un fine settimana denso di appuntamenti. Il calendario del long weekend musicale all’ombra dei Faraglioni si apre giovedì 10 settembre, nel chiostro piccolo della Certosa di San Giacomo (ore 20) con la finale del “Capri Gold Voice”, concerto lirico-sinfonico dei finalisti del concorso giovani promesse Capri Opera Festival ed il premio a Katia Ricciarelli. “Cinquant’anni di carriera – ha detto il direttore artistico Pasquale Amato – anni in cui ha regalato al teatro e all’opera, con la sua voce d’angelo e con la sua sensibilità, serate memorabili”. Venerdì 11 settembre sull’altro versante dell’isola, ad Anacapri a piazza San Nicola (ore 20) sarà la volta del secondo premio “Antonio Falconio Summer Edition”, alla memoria dell’indimenticato presidente del Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli. Il premio, dedicato alla canzone classica napoletana vedrà come interpreti gli artisti vincitori del concorso “Capri Opera Festival” sezione Ruoli e ci saranno anche quest’anno borse di studio per duemilacinquecento euro agli artisti che si saranno maggiormente distinti come interpreti della canzone classica napoletana. Protagonisti della serata saranno i giovani artisti vincitori del concorso Capri Opera Festival-sezione Ruoli. Il concerto sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Claudia Zucconi. Infine sabato sera si torna a Capri, nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo (ore 19.30) dove i vincitori del concorso saranno protagonisti dell’opera “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo con i costumi di Viola Sartoretto, direttore del Coro Sergio Iennaco, responsabile dell’orchestra Francesco Solombrino. Orchestra e Coro del Capri Opera Festival. Allestimento originale del Capri Opera Festival. La messa in scena dell’opera è stata preceduta in questi giorni da un percorso di alta formazione per gli artisti tenuto dal celebre soprano Desirée Rancatore insieme al regista Matteo Anselmi e al direttore d’orchestra dell’opera, Christian Deliso. Gli eventi saranno presentati dalla conduttrice televisiva Metis Di Meo.