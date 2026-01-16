Capri più accessibile: Atc lancia il trasporto dedicato alle persone con disabilità motorie

di Marco Milano

A Capri un nuovo servizio di trasporto dell’Azienda Trasporti Campana dedicato alle persone con disabilità motorie. Ad annunciarlo è l’amministratore unico dell’azienda Alberto Villa. “Un progetto fortemente voluto e realizzato da Atc – ha spiegato con orgoglio Alberto Villa – che segna un passo concreto verso un’isola più accogliente e attenta alle esigenze di tutti. Capri deve poter essere vissuta senza barriere, e questo servizio nasce proprio con l’obiettivo di garantire a ciascuno la possibilità di muoversi con dignità, autonomia e serenità. Parallelamente stiamo portando avanti un importante rinnovamento del parco autobus, investendo in mezzi moderni, confortevoli e più performanti, così da offrire un servizio all’altezza del valore e della complessità del nostro territorio”. Ma non solo. Un altro tassello fondamentale del percorso dell’Atc è l’innovazione digitale. Una nuova app, già disponibile, infatti, permette di acquistare i titoli di viaggio direttamente dal proprio smartphone, riducendo le attese e rendendo ogni spostamento più semplice. Con il sistema “Tap and go”, l’accesso ai mezzi diventa immediato e intuitivo. Prosegue inoltre il lavoro con gli enti comunali c con le strutture dell’isola, alberghi, ristoranti e location per eventi, per costruire una rete di servizi coordinata e capace di offrire un’accoglienza diffusa e coerente in ogni angolo di Capri.
“Desidero ringraziare i rappresentanti degli enti comunali per il prezioso supporto manifestato durante la presentazione del nostro progetto – ha detto l’amministratore unico Atc Capri Alberto Villa – la loro collaborazione rafforza il percorso intrapreso e conferma l’importanza di un impegno condiviso. Un ringraziamento va anche alle realtà locali e alla comunità caprese: la fiducia che ci accordano ci spinge a migliorare costantemente. Questo progetto realizzato dall’Atc rappresenta un passo deciso verso un sistema di mobilità più moderno, ordinato ed efficiente, all’altezza del prestigio della nostra isola”. 

 

