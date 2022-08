Capri senz’acqua: in tilt bar e ristoranti

Un guasto alla rete idrica ha fatto mancare l’acqua a gran parte dell’isola di Capri, a diversi comuni della Costiera Sorrentina e mandato in crisi tanti esercenti di bar e ristoranti costretti a chiudere in un giorno da sold out. A innescare il disservizio, un guasto alla condotta idrica provocato da una frana nel territorio di Castellammare di Stabia, conseguenza del maltempo che ha interessato ieri gran parte della Campania. La società Gori, che si occupa dell’approvvigionamento idrico, ha informato stamani l’utenza del disservizio, con “mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica” su tutta l’isola di Capri, ad eccezione solo di alcune zone: tra queste, la storica Piazzetta, il centro storico, il porto, e Marina Grande. Problemi di approvvigionamento limitati non solo all’isola, ma riguardanti anche diverse zone della Penisola Sorrentina servite dalla stessa condotta.