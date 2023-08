Capri, sos elettricità e connessione telefonica a singhiozzo. Coppola (Federalberghi): Servizi da incubo

L’isola di Capri “sta mostrando tutti i suoi limiti infrastrutturali e nella capacità di fornire servizi ai residenti, siano essi stanziali o temporanei. L’ultima performance negativa è quella dei continui black out che hanno messo ko anche le comunicazioni e le connessioni legate ai servizi telefonici. Così non si va più da nessuna parte”. Lo denuncia il presidente di Federalberghi Isola di Capri Lorenzo Coppola “al culmine di una mattinata da incubo a causa della mancanza di energia elettrica che – si legge in una nota – ha paralizzato le attività economiche e imprenditoriali oltre a causare disagi ai cittadini”. “Capri, perla del Mediterraneo e meta turistica di lusso – continua Coppola – si ritrova ancora una volta vittima delle proprie criticità cui nessuno si degna di porre rimedio. Un’isola che ospita oltre ai residenti anche numerosi turisti e lavoratori si ritrova continuamente senza connessione e senza elettricità. E non serve un’attenta perizia ingegneristica per capire che ormai le infrastrutture sono totalmente inadeguate”.