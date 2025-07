Capri sotto le stelle: il soprano Matilda Sterby e il pianista Matti Hirvonen in concerto a Villa San Michele

Venerdì 11 luglio , alle ore 20 il quarto appuntamento con la rassegna “Un’estate per sognare” porterà la firma del soprano Matilda Sterby, pluripremiata cantante lirica svedese e del brillante pianista Matti Hirvonen, artista di grande versatilità. Insieme, saranno interpreti di un bellissimo recital, sulla terrazza panoramica, dedicato a Grieg, Puccini e Mozart.

Matilda Sterby è stata nominata da OperaWire tra le dieci migliori stelle nascenti del 2024 e si è rapidamente affermata come una delle giovani cantanti svedesi più promettenti. Il suo impressionante inizio di carriera l’ha vista già in scena nei principali ruoli delle più importanti opere liriche.

Matti Hirvonen, già noto al pubblico caprese, si è specializzato come pianista collaboratore fin da quando era studente e oggi è considerato dalla critica internazionale uno dei principali accompagnatori della Scandinavia, a suo agio con tutte le forme di musica da camera.

La rassegna concertistica si svolgerà, ogni venerdì fino all’ 8 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per partecipare ai concerti è importante prenotarsi e per l’acquisto (prezzo intero € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu