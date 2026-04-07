Capri, stretta contro la pubblicità molesta ai turisti: multe fino a 500 euro

Stop al “procacciamento molesto” di clienti a Capri. Il Comune ha introdotto un’ordinanza che vieta le pratiche di promozione insistente da parte di operatori turistici e attività commerciali, con sanzioni da 25 a 500 euro.

Il provvedimento, firmato dal responsabile della polizia municipale Daniele De Marini, punta a contrastare i comportamenti invasivi segnalati soprattutto nelle aree più frequentate dell’isola.

Nel mirino ci sono agenzie turistiche, collaboratori e personale di bar e ristoranti che fermano i passanti in modo insistente per proporre tour, escursioni o consumazioni. Una pratica definita nell’ordinanza come “petulanza commerciale”, ritenuta responsabile di disagi per residenti e visitatori.

Secondo il Comune, questi comportamenti “arrecano grave disturbo alla quiete pubblica, ledono l’immagine della località e ostacolano la circolazione”, in particolare nella zona portuale di Marina Grande e nel centro storico.

Da qui la decisione di intervenire per garantire maggiore decoro e sicurezza, anche alla luce dell’elevato afflusso turistico quotidiano.