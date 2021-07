Capri: tra moda e design sull’isola azzurra nasce lo “shopping esperienziale”

di Marco Milano

A Capri al via la rassegna “#CapriFashionRooms” con le stanze della moda di Chiara Perrot e “I AM Mon Amour” e i gioielli di Silvia D’Ambrosio. In via le Botteghe nel cuore del centro storico dello scoglio caro all’imperatore Tiberio è andato in scena un defilè con i pezzi cult delle collezioni scelte per Capri. “ZOOM #CapriFashionRooms” è infatti una rassegna che propone una nuova esperienza di shopping in compagnia di stylist, fashion designer ed esperti di moda e design promossa dal concept store di via le Botteghe che da quest’anno ospita brand omaggio alla moda e al design italiano con una collezione di vetri artistici di Murano e pezzi in edizione limitata. Tanti gli ospiti accorsi per l’evento inaugurale della rassegna estiva. Ad accoglierli, il pop-up di Chiara Perrot con la sua linea “Mediterranea”, abiti sport-chic rielaborati in chiave fresca e minimalista, pensati per una donna femminile e anticonformista, che dialogano armoniosamente con il tipico maiolicato caprese sul pavimento d’ingresso di ZOOM. “Abbiamo deciso di selezionare gli elementi più rappresentativi della collezione ha spiegato la fashion designer Chiara Perrot – e presentarli da ZOOM Capri, spazio con cui condividiamo valori e principi quali creatività, sostenibilità e innovazione”. La seconda stanza ha visto invece protagonista la moda di “I Am Mon Amour”, con una selezione di brand emergenti e designer indipendenti. Tra gli special guests della serata Ulisse Barbi, dello storico showroom milanese 1stFloor, tra le borse più note della collezione “I AM Mon Amour” studiata per Capri, le “Je suisBags” delle Sorelle Gianfrate. “Capri è sempre stato il nostro luogo del cuore – hanno raccontato i titolari Noemi Garofoli e Nando Vezzola, frequentatori ed amanti dell’isola – approdare da ZOOM con la nostra boutique è un sogno che si realizza”.

La terza stanza, infine, è un tributo al design italiano con vetri artistici di Murano firmati Venini, Arcade, Barbini ma anche pezzi unici realizzati da maestri vetrai. Una collezione messa insieme negli anni grazie all’esperienza nel settore di Sara Aprea, fondatrice ed art director di ZOOM. Un connubio tra design e gioielli contemporanei, tra cui le creazioni in metallo e pietre dure di Silvia D’Ambrosio. E poi un percorso olfattivo con le fragranze di “Carthusia”, un crescendo di profumazioni, da le “Bacche di Sole” a “Corallium” e “Frutto di Bacco”, fino a giungere nella terrazza fiorita che presenta il giardino verticale “Ipot” disegnato dallo studio milanese “Super Cake”, decorato per l’evento dal flower designer Cristiano Cimino. Un evento studiato per rendere l’esperienza di shopping più coinvolgente e interattiva possibile, caratteristiche che, integrate alle modalità virtuali oggi predominanti, riconsolida il rapporto tra produttore e consumatore. “#CapriFashionRooms” è organizzato in partnership con “Pane & Champagne”, elegante bistrot gourmet a due passi da ZOOM Capri, nello storico borgo di Sant’Anna e l’evento dell’altra sera è soltanto il primo di una serie di incontri che si svolgeranno durante i mesi estivi per presentare i nuovi connubi tra moda, arte e design.