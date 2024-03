Capri, vandalismo e degrado a via Krupp: la protesta dell’Atex

“E’ mortificante per la nostra isola constatare che gli straordinari tesori che abbiamo il privilegio di mostrare a turisti provenienti da tutte le parti del mondo siano alla merce’ del vandalismo e del degrado”. E’ quanto si legge nella nota diffusa da Graziano D’Esposito, presidente dell’Atex di Capri, l’associazione del turismo extra alberghiero. “La meravigliosa Via Krupp – prosegue il comunicato – è sfregiata con pittura e scritte sulle mura. Non è ammissibile tutto ciò. Dobbiamo proteggere con tutte le nostre energie Via Krupp .

A cominciare dall’immediata istallazione di telecamere, proposta che già evidenziammo mesi fa. Anche a Pasqua per problematiche come queste siamo in prima linea. Cercheremo di coinvolgere le istituzioni locali”.