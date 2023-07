Capri: via al piano per porto turistico “smart harbour”

L’adeguamento ai più moderni criteri di sicurezza e sostenibilità, la digitalizzazione dei processi per la creazione di uno “smart harbour” e l’implementazione di servizi all’altezza dell’Isola Azzurra e della sua reputazione internazionale sono i punti salienti del piano di fattibilità, elaborato con la consulenza di KPMG, per la gestione in house della società “Porto turistico di Capri”, presieduta da Giancarlo Cangiano.

“Tra le attività che saranno implementate, in particolare sono previste una “Academy” dedicata alla risorsa mare e alla tutela del territorio, il varo di un terminal completamente digitale per le operazioni di imbarco-sbarco dei natanti provenienti dalle Costiere sorrentina e amalfitana, nell’ultimo periodo cresciute in modo così importante tale da richiedere risposte adeguate in termini di sicurezza, accoglienza e controllo. Il piano, inoltre, nasce dalla volontà di mantenere la ‘capresità’ dell’infrastruttura con l’obiettivo di preservare il territorio e tenere nella dovuta considerazione le istanze della comunità locale”, ha dichiarato il presidente Cangiano.