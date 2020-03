Capri, via libera al fondo speciale per aziende e lavoratori

Un fondo speciale a sostegno delle imprese di Capri e dei lavoratori stagionali colpiti dalla crisi generata dall’emergenza Coronavirus è stato deciso dall’ amministrazione comunale di Capri. L’intervento è stato concordato dall’assessore al Bilancio Salvatore Ciuccio e dal sindaco Marino Lembo dopo le misure economiche varate ieri dal Governo. “La crisi certamente avrà ripercussioni economiche e finanziarie su tutto l’indotto, non solo sul comparto turistico ma su tutto il tessuto imprenditoriale e sociale caprese – afferma l’assessore al Bilancio – e pertanto bisognerà prestare molta attenzione e sensibilità alle grosse difficoltà a cui sicuramente andranno incontro le aziende, le famiglie di Capri ed i ceti sociali meno abbienti “. Il Comune – aggiunge Ciuccio – prevede l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione che, nella sua parte disponibile, si potrà spendere ed elargire per i casi previsti dall’art. 187 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). “Una parte dell’avanzo disponibile – prosegue l’ assessore al Bilancio – sarà utilizzato per creare un fondo straordinario, da impegnare come spesa di carattere non permanente a favore dell’economia locale, che beneficerà così di un contributo per fare ripartire le imprese ed aiutare le famiglie”. “A Capri – prosegue Ciuccio – la cassa integrazione non si può applicare perché i lavoratori sono in gran parte gli stagionali penalizzati ancora una volta dal Governo, che non percepiranno la Naspi, di cui hanno già usufruito per i tre mesi previsti”. “Il primo atto dell’amministrazione comunale, a stretto giro – annuncia l’ assessore al Bilancio – sarà la sospensione dei pagamenti dei Tributi Comunali e di tutte le altre entrate di stretta competenza Municipale: Suolo Pubblico, Tari , Tasse di Pedaggio, e rate della Rottamazione”. E’ prevista anche la sospensione dei termini di tutti gli adempimenti amministrativi fiscali comunali.