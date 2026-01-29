Capri, via libera all’Area Marina Protetta. Marevivo: Un passo decisivo per la biodiversità

Primo passo concreto verso l’istituzione dell’Area Marina Protetta di Capri. Il Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità il disegno di legge che prevede la nascita dell’AMP “Isola di Capri”. Il testo passa ora all’esame della Camera dei deputati per il prosieguo dell’iter legislativo. Un risultato accolto con soddisfazione da Fondazione Marevivo, da oltre quarant’anni impegnata nella tutela dell’ecosistema marino caprese. L’associazione è nata proprio sull’isola e da allora lavora per la protezione della biodiversità delle sue acque.

Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, sottolinea il valore politico e istituzionale del voto: «È stato raggiunto un importante risultato con l’approvazione del disegno di legge che istituirà l’Area Marina Protetta Isola di Capri. Il traguardo è frutto del lavoro della senatrice Lavinia Mennuni, prima firmataria, e di un gruppo compatto di parlamentari. Il testo integra anche le indicazioni della minoranza presentate dal senatore Luigi Nave. Un’azione condivisa tra forze politiche diverse che dimostra quanto sia sentita la necessità di tutelare un patrimonio riconosciuto a livello internazionale».

Aree marine protette, l’Italia e gli obiettivi europei

L’Italia è stato il primo Paese del Mediterraneo a istituire aree marine protette. Attualmente ne conta 30, oltre a due parchi archeologici sommersi, ma la normativa nazionale – le leggi 979 del 1982 e 394 del 1991 – ne prevede complessivamente 52. A rafforzare l’urgenza di ampliare il sistema di tutela è anche la Strategia europea per la biodiversità al 2030, che fissa l’obiettivo di proteggere almeno il 30% delle aree marine entro la fine del decennio.

Il ruolo di Marevivo nella tutela del mare

Nel corso degli anni Marevivo ha avuto un ruolo centrale nell’istituzione di numerose aree marine protette italiane: da Ustica alle Tremiti, da Punta Campanella alle Egadi, fino ai parchi archeologici sommersi di Baia e Gaiola e al Santuario interfrontaliero dei cetacei di Capo Milazzo, in Sicilia. Risultati sostenuti da campagne nazionali di sensibilizzazione e da un costante confronto con le istituzioni.

La proposta di riforma della legge sulle AMP

Nel dicembre 2024, durante gli Stati generali delle aree protette promossi dal sottosegretario Barbaro, Marevivo ha avanzato la proposta di riformare la legge 394 del 1991 per equiparare la disciplina delle aree marine protette a quella dei parchi nazionali. L’obiettivo è garantire pari dignità al patrimonio marino, con finanziamenti adeguati e una struttura organizzativa stabile per la gestione e il monitoraggio delle AMP.

Secondo la Fondazione, i parchi marini non devono limitarsi alla conservazione della biodiversità, ma diventare centri di ricerca, educazione ambientale e diffusione della cultura del mare.

Capri come modello di sostenibilità

Per Marevivo, Capri può assumere un ruolo simbolico in questa sfida. La posizione strategica dell’isola e la sua notorietà internazionale la rendono un banco di prova per coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e sviluppo economico. Un percorso che coinvolge l’intera comunità locale: dalle amministrazioni di Capri e Anacapri alle scuole, dal tessuto imprenditoriale alle famiglie.

La Fondazione conferma il proprio impegno a fianco delle istituzioni e dei cittadini, proseguendo un lavoro avviato sull’isola oltre quarant’anni fa.