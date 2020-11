Capri Watch lancia “Dpcm”, un’iniziativa di marketing per i clienti delle zone rosse

di Marco Milano

A Capri si emana un proprio “DPCM”, ma non si tratta di un decreto speciale ma del “Discount Promotion Coupon Marketing”, una strategia anti-crisi lanciata dal noto brand “Capri Watch” destinata esclusivamente agli abitanti delle regioni in “zona rossa” che al momento non possono fare lo shopping natalizio nei negozi tradizionali. “Pensare positivo in tempi di crisi”, con questa filosofia il patron di “Capri Watch” Silvio Staiano ha “emanato” sul web il suo primo “DPCM” (Discount Promotion Coupon Marketing). “Nelle città desertificate di oggi e con gli orari di chiusura ridotti a poche ore al giorno, ecco partire – questa la presentazione dell’iniziativa – ancora una volta dal Centro Operativo di Capri Watch l’idea di entrare nella rete di chi segue da sempre le Collezioni Capri Watch e regalare loro l’opportunità di acquistare con un semplice clic il proprio ‘oggetto del desiderio’” . E come sottolineato dal creativo patron di Capri Watch “non si tratta solo di un invito all’acquisto ma chi risiede in quelle zone avrà, tramite facebook ed instagram, un coupon di sconto da applicare su tutti gli oggetti del brand che intende acquistare. Abbiamo ideato il coupon ‘DPCM’ – ha detto Silvio Staiano – per rendere felice chi dona, spendendo un po’ meno e, certamente, chi riceve”.