Capri Watch, Silvio Staiano: Il mio tributo d’amore a Maradona. Ecco le scarpe Grazie Diego!

Silvio Staiano, dedica a Diego Armando Maradona la sua ultima creazione tutta azzurra. “Solo un Grande Amore – si legge in una nota diffusa dal patron di Capri Watch – può vivere in eterno e non sarà la Morte a porre fine all’immensa Passione che lo ha generato, che resterà immutata nel Tempo. Grazie Diego! T’amerò per sempre!”.

“Dopo tre giorni in cui son rimasto in silenzio – continua la nota -, non trovando parole adeguate, ho voluto esprimere i miei sentimenti attraverso frasi di gratitudine dipinte sulle nostre scarpe. Grazie per averci fatto sognare prima, ed insegnato poi che anche i sogni si possono realizzare”.

“E ieri forse, è stato l’azzurro Cielo terso che inondava le strade di Capri, lo stesso che da sempre accompagna il nome della nostra Isola, a stimolare l’estro dell’artista, Patrizia Costante, che ha voluto disegnare questa scarpa speciale sulla terrazza di Punta Tragara, per trasformare in creatività la sua ispirazione ed immortalare con pennelli e colori l’omaggio all’immenso protagonista di un sogno che si è avverato per chi ha il cuore azzurro, come azzurra è la nostra Isola. Ed è per questo che da Capri si alza l’ultimo coro: Grazie Diego!”.