Capridrama Opera Festival, cantanti in Piazzetta e negli altri luoghi magici dell’isola

di Marco Milano

Al via a Capri la prima edizione del “Capridrama Opera Festival”. Continua sino al 7 settembre sull’isola azzurra la prima edizione del festival nato da un progetto ideato da Renato Ocone e Filippo Rotondo, che ha assunto la direzione artistica, organizzato dall’associazione musicale “Filrò” in collaborazione con il comune di Capri e Villa San Michele, che sostengono l’iniziativa. Ad aprire l’evento nella sala consiliare del comune di Capri è stata la conferenza della kermesse che sta portando “musica e teatro nei luoghi più suggestivi dell’isola”. La conferenza è stata, di fatto, l’ouverture del festival, con un intervento musicale che ha coinvolto il pubblico anticipando lo spirito immersivo che caratterizza tutti gli spettacoli. Il giorno dopo c’è stato un flashmob inaugurale in piazzetta con il salotto del mondo che si è trasformato “in un vero e proprio teatro d’opera a cielo aperto”. Cantanti lirici e attori hanno animato lo spazio urbano “con un flashmob sorprendente, interpretando alcune tra le scene più celebri della storia della musica operistica”. E così l’altro giorno i passanti si sono trovati immersi in un’esperienza inaspettata. Carmen che seduce con la sua celebre Habanera, la processione di Cavalleria Rusticana che prende vita tra la folla, o l’emozione travolgente di ‘Nessun dorma’ a pochi passi dal pubblico. L’opera abbattendo i suoi confini tradizionali ha trasformato “ogni spettatore in parte attiva dello spettacolo”. L’iniziativa ha aperto ufficialmente un cartellone fatto di spettacoli immersivi, itineranti e ridotti nella durata (un’ora e mezza), ma senza rinunciare a costumi, luci e scenografie. Il programma prosegue, ora, con un doppio appuntamento (24 e 25 agosto) a villa Lysis, la dimora del barone dandy Jacques Fersen ai piedi del Monte Tiberio con “Macbeth” e poi l’ultimo giorno del mese alla Certosa di San Giacomo con la “Cavalleria Rusticana”. Settembre sarà aperto da “Opera Promenade”, una passeggiata musicale e teatrale al tramonto lungo via Krupp, l’artistica strada, unica al mondo, che come un intaglio nella roccia, a zig-zag conduce dai Giardini di Augusto sino alla Torre Saracena. A chiudere il festival l’”Aida” di Giuseppe Verdi a villa San Michele, la casa-museo del medico scrittore svedese Axel Munthe.