Capua Film Fest 2025: cinema d’autore, anteprime e ospiti illustri nei Giardini dello Sperone

Opere prime, film premiati e voci autoriali: dopo aver coinvolto oltre 20 mila spettatori lo scorso anno, torna il Capua Film Fest, con una quarta edizione che si terrà dal 14 al 27 luglio nei Giardini dello Sperone promossa dal teatro Ricciardi, ideata da Gianmaria Modugno e diretta da Francesco Massarelli. In occasione delle proiezioni nella città casertana, tutte ad ingresso gratuito, spazio al confronto con registi e attori. Ad aprire la rassegna sarà Giovanni Esposito alle 21 con “Nero”, affiancato da Susy Del Giudice. Alle 20.30 del 15 luglio, Marco D’Amore presenta “Criature”, esordio di Cécile Allegra. Alle 23.00 è il turno di “Mangia!”, firmato da Anna Piscopo. Giorgia Farina arriva a Capua il 16 luglio alle ore 21 con “Ho visto un re”. Yuri Tuci è il protagonista della serata del 17 luglio: alle 20.30 presenta “La vita da grandi”, debutto alla regia di Greta Scarano. A seguire, alle 23.00, la Notte Cult propone “Sonatine” di Takeshi Kitano. La serata del 18 si apre in musica: alle 20 si esibisce la Teatro Ricciardi Heart & Soul Orchestra diretta dal maestro Domenico Rocco. Poi, alle 21.15, Marianna Fontana presenta “Luce”, diretto da Silvia Luzi e Luca Bellino. Alle 23.30, ancora Kitano con “Broken Rage”. Venerdì 19 luglio Giuseppe Pedersoli presenta “Lo chiamavano Trinità”, omaggio al cinema di Bud Spencer e Terence Hill Pippo Mezzapesa presenterà i primi due episodi di “Avetrana – Qui non è Hollywood”, il 20 luglio alle 21,00. Francesco Costabile sarà a Capua il 21 luglio alle 21,00 con “Familia”. Paolo Licata firma “L’amore che ho” (22 luglio) da lui accompagnato insieme a Donatella Finocchiaro. Paola Randi, Ludovica Nasti e Margherita Di Rauso saranno protagoniste il 23 luglio per presentare “La storia del Frank e della Nina”. Il 24 luglio è la serata cult per eccellenza con “Ghostbusters – Acchiappafantasmi” di Ivan Reitman. Per l’occasione, sarà esposta l’iconica Ecto-1, l’auto originale del film, e il pubblico sarà accolto dai cosplayer. Si proseguirà con “Lo squalo” di Steven Spielberg. Venerdì 25 luglio, la scena è tutta per Peppino Di Capri per presentare “Champagne – Peppino Di Capri”, docufilm diretto da Cinzia TH Torrini, insieme a Francesco Del Gaudio e Maria Sole Limodio. Chiusura della giornata con “Videodrome” di David Cronenberg. Vanessa Scalera sarà ospite il 26 luglio alle 21 per la seconda parte di “Avetrana”. A concludere il festival sarà “Una figlia” di Ivano De Matteo, che il 27 luglio alle 21 verrà presentato insieme a Valentina Ferlan.