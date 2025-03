Capucine Lorenzi nominata Chief Operating Officer di Alpine

ROMA (ITALPRESS) – Dal 1° aprile Capucine Lorenzi è nominata Chief Operating Officer (COO) della marca Alpine. Mantiene il suo attuale ruolo di direttrice Acquisti di Alpine, che ricopre da quando è entrata a far parte del gruppo nel febbraio 2024.

Nel suo nuovo ruolo, Capucine Lorenzi sarà responsabile della performance globale delle operazioni. Coordinerà anche i progetti interfunzionali per garantire velocità, coerenza ed efficienza nell’attuazione della strategia di Alpine.

Capucine Lorenzi è diventata Direttrice Acquisti di Alpine un anno fa, dopo avere maturato 20 anni di esperienza nel settore degli acquisti, inclusa la competenza nella strategia di approvvigionamenti premium. In qualità di direttrice Acquisti, continuerà a rispondere funzionalmente a François Provost, Chief Procurement, Partnerships & Public Affairs Officer del Gruppo Renault. Capucine Lorenzi è membro del Comitato Direttivo di Alpine e del Comitato di Direzione di Renault Group Procurement.

“Nell’ultimo anno, Capucine ci ha già aiutato a rafforzare i nostri processi di acquisto in un momento cruciale per Alpine. Il suo nuovo ruolo di Chief Operating Officer è essenziale per attuare i nostri progetti e le nostre operazioni in modo rapido ed efficiente, al fine di mettere in atto la strategia di Alpine e guidare la marca verso il successo”, ha detto Philippe Krief, Ceo di Alpine.

